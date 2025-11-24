Irak'ta Sünni partiler tek çatı altında birleşiyor

Irak'ta yapılan genel seçimlerden sonra yeni hükümetin kurulması için Şii gruplar müzakereler yürütürken, Sünni siyasi partiler de tek çatı altında birleşme kararı aldı.

Irak'ta 11 Kasım'da yapılan genel seçimlerin açıklanan ilk sonuçlarına göre, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani liderliğindeki İmar ve Kalkınma İttifakı 46 sandalye ile ilk sırada bulunuyor.

Onu eski Başbakan Nuri el-Maliki liderliğindeki Kanun Devleti Koalisyonu 30 sandalye ile izlerken, Mesud Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) 28 sandalye, Muhammed el-Halbusi'nin Takaddüm Partisi ise 27 sandalye elde etti.

- IRAK ANAYASASI'NA GÖRE HÜKÜMETİN KURULMA SÜRECİ

Irak'ta anayasaya göre, Cumhurbaşkanı, genel seçim sonuçlarının onaylanmasından itibaren 15 gün içinde Meclisi toplantıya çağırır. En yaşlı üyenin başkanlığında düzenlenen toplantıda Meclis Başkanı ile iki yardımcısı seçiliyor.

Meclis, nihai seçim sonuçlarının açıklanmasından itibaren 15 gün içinde ilk oturumunu yapmak zorunda.

Meclis başkanlık heyeti seçildikten sonra Cumhurbaşkanlığı adaylığı süreci başlıyor. Cumhurbaşkanı, ilk oturum tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde seçilmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanı da seçildiği tarihten itibaren 15 gün içinde parlamentoda en çok üyesi bulunan grubun adayını hükümeti kurmakla görevlendiriyor.

Başbakan adayı ise atandığı tarihten itibaren 30 gün içinde kabine üyelerini belirleyip Meclise sunuyor. Eğer başbakan adayı bu süre içinde hükümeti kuramazsa, Cumhurbaşkanı başka bir adaya görevi veriyor.

Seçimi kazanan Şii siyasi liderler, siyasi çatı kuruluşları Şii Koordinasyon Çerçevesi ile yola devam edeceklerini ve başbakanın belirlenmesi görevinin meclisin en büyük grubu oldukları için kendilerinde olduğunu duyurmuştu.

Bu kapsamda eski başbakanlardan Nuri el-Maliki, Bağdat'taki diplomasi trafiğini Erbil'e taşıyarak, KDP lideri Mesud Barzani ile görüştü.

Maliki'nin danışmanlarından Abbas Musevi, Erbil merkezli bir yayın kuruluşuna yaptığı açıklamalarda, Barzani ile Maliki arasındaki toplantıda seçim sonuçları ve siyasi sürecin gidişatının ele alındığını ayrıca cumhurbaşkanı, parlamento başkanlığı ve hükümet başkanlığı için adayların belirlenmesi ve isimlerin hızlı bir şekilde sunulması gerektiğine vurgu yapıldığını kaydetti.

Maliki'nin yanı sıra Şii Koordinasyon Çerçevesi liderlerinden Ammar el-Hekim, Humam Hammudi ve eski başbakanlardan Haydar el-İbadi de diğer partilerle müzakereler yürütüyor.

İçişleri Bakanı Abdulemir eş-Şammari, İsithbarat Başkanı Hamdi eş-Şatri ve Milli Güvenlik Danışmanı Kasım Araci, şu ana kadar Başbakanlık için dillendirilen adayların başında geliyor.

- SÜNNİ SİYASETİNDEN BİRLEŞME KARARI

Irak'taki önde gelen Sünni güçlerin liderleri ise "Ulusal Siyasi Konsey" adıyla birleşik bir siyasi oluşum kurduklarını açıkladı. Bu adım, Sünni partilerin seçimlere ayrı listelerle girmesinin ardından, vizyon ve kararların birleştirilmesini hedefliyor.

Konsey tarafından yapılan yazılı açıklama, Bağdat'ta 5 ana Sünni partisi ile ittifakın liderlerinin bir araya gelerek, konseyi kurma kararının alındığı belirtildi.

Toplantıya, eski Parlamento Başkanı Muhammed el-Halbusi liderliğindeki Takaddüm Partisi, Hamis el-Hançer başkanlığındaki Siyada (Egemenlik) İttifakı, Azm, Hasm el-Vatani ve El-Cemahir partileri katıldı. Bu girişimin Hançer tarafından başlatıldığı aktarıldı.

Toplantı sonrası yayımlanan açıklamada, konseyin, ulusal düzeydeki büyük dosyalar konusunda tutumların koordine edilmesi ve kararların birleştirilmesi için kapsayıcı bir çatı görevi göreceği, anayasal hakların güvence altına alınması ve devlet kurumlarında Sünni temsilinin güçlendirilmesi için ortak bir vizyonla çalışacağı ifade edildi. Ayrıca altıncı yasama dönemi boyunca düzenli toplantıların sürdürüleceği vurgulandı.

Liderlerin, konseyin tüm ulusal ortaklara açık olacağı, Irak'ın birliğini ve istikrarını koruyan, tüm bileşenlerin haklarını istisnasız gözeten sabitelerden taviz vermeyeceği kaydedildi.

Konseyin, yeni parlamentoda 65 milletvekili bulunuyor ve mevcut dönemde Meclis Başkanı pozisyonunu elde etmek için müzakere yürütüyor. Ayrıca en önemli bakanlıklardan sayılan Savunma Bakanlığı dahil bazı bakanlıkları almak için de görüşmeler yapılıyor.

ABD'nin Saddam Hüseyin yönetimini devirmesinden iki yıl sonra (2005) yapılan ilk çok partili seçimlerden bu yana, Irak'ta Meclis Başkanı Sünni, Başbakan Şii ve Cumhurbaşkanı Kürtlerden seçiliyor. Bu durum, nüfuzlu siyasi güçler arasındaki "muhasasa" (kota) düzenine dayanıyor.