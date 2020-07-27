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Dünya

Irak'ta tansiyon düşmüyor: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, hükümet karşıtı gösteriler akşam geç saatlerde yeniden alevlendi. Güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu 2 kişi öldürüldü, çok sayıda kişi yaralandı.

AA27 Temmuz 2020 Pazartesi 07:11 - Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 07:11
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Yerel kaynaklar ve görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, Bağdat’ın merkezi Tahrir Meydanı’nda yeniden başlayan gösteriler sırasında güvenlik güçleri gerçek mermi kullandı. Bu güçlerin müdahalesi sonucu 2 protestocu öldürüldü ve onlarcası yaralandı.

Bazı göstericiler, olay yerinden yayın yaparak, ölü ve yaralıların yakın çevredeki hastanelere kaldırılması için gelen ambulansların güvenlik güçleri tarafından meydana girişine izin verilmediğini belirtti.

Iraklı sivil aktivistler, sosyal medya aracılığıyla Başbakan Mustafa el-Kazımi’yi olaya müdahil olmaya çağırdı.

Hükümetten ise henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

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