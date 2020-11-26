Irak'ta terör örgütü DEAŞ mensubu yakalandı

AA 26 Kasım 2020 Perşembe 23:38 - Güncelleme: 26 Kasım 2020 Perşembe 23:38

Irak'ın Kerkük kenti kırsalında düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ mensubu 4 kişi yakalandı.

Kerkük Polis Müdürlüğü Sözcüsü Amir Nuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, polis güçlerinin Havice ilçesi kırsalında düzenlediği operasyonda 4 DEAŞ mensubunun yakalandığını söyledi.

Söz konusu kişilerin terör örgütü DEAŞ'ın kırsalda gizlenen uyuyan hücrelerinden olduğunu kaydeden Nuri, yakalananların kentin istikrarını bozmak için eylem hazırlığında olduklarını ifade etti.

Sözcü Nuri, 4 kişinin resmi işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildiğini aktardı.

;;;;;;;Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.