Irak'ta terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 8 gözaltı

AA 23 Mart 2021 Salı 20:22 - Güncelleme: 23 Mart 2021 Salı 20:22

Irak Ordu Sözcüsü Tümgeneral Yahya Resul, yaptığı yazılı açıklamada, Süleymaniye'nin Halepçe, Bağdat'ın Dora ve Musul'un Mahmur ilçelerinde DEAŞ unsurlarına yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.



Resul, operasyonlarda aralarında DEAŞ'ın sözde Diyala'ya bağlı Uzeyim ilçe sorumlusu Ebu Yasir'in de bulunduğu 8 teröristin yakalandığını ifade etti.



Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Dönemin Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.

