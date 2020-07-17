Irak'ta terör saldırısı: Bir tuğgeneral öldü

AA 17 Temmuz 2020 Cuma 22:51 - Güncelleme: 17 Temmuz 2020 Cuma 22:51

Hükümete bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat'ın Tarimiye ilçesine bağlı Bin Sina bölgesinde askeri aracı hedef alan terör saldırısında, Irak ordusundaki 59. Tugay Komutanı Tuğgeneral Geydan'ın öldüğü belirtildi.

Savunma Bakanlığına bağlı Ortak Operasyonlar Komutanlığından yapılan açıklamada, "Irak topraklarından terörün kökünü kazıyana ve onu tamamen bitirine kadar mücadelemiz sürecek." ifadelerine yer verildi.

Saldırının nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.