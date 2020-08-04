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Dünya

Irak'ta Terörle Mücadele Generali Saadi, suikast iddialarını yalanladı

Irak'ta Başbakan Mustafa el-Kazımi'nin göreve gelir gelmez atadığı Terörle Mücadele Servisi Başkanı Korgeneral Abdulvahap es-Saadi, suikasta uğradığı iddialarını yalanladı.

AA04 Ağustos 2020 Salı 07:45 - Güncelleme: 04 Ağustos 2020 Salı 07:47
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Irak resmi haber ajansına göre, General Saadi, Bağdat'ta saldırı ya da suikasta uğradığı yönünde çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığını, görevinin başında olduğunu bildirdi.

Kazımi'nin göreve geldikten sonra Terörle Mücadele Servisi'nin başına getirdiği General Saadi'nin, suikasta uğradığı iddia edilmişti.

- İran'a mesafeli General Saadi

Saadi, eski Başbakan Adil Abdulmehdi döneminde sürpriz şekilde Terörle Mücadele Servisi Başkan Yardımcılığından alınarak merkeze çekilmişti. Bu durum, göstericiler başta olmak üzere sokaktakilerin tepkisini çekmişti.

DEAŞ'la mücadelenin önemli isimlerinden olan ve İran'a mesafeli bu generalin posterleri günlerce gösteri meydanlarını süslemişti.

Başbakan Mustafa el-Kazımi, göreve geldikten 2 gün sonra Saadi'ye Terörle Mücadele Servisi'ni teslim etmişti.

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