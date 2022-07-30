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Dünya

Irak'ta Türkiye üzerinden kirli senaryo! Perde arkası ortaya çıktı

Irak'ta 9 sivilin öldüğü ve Türkiye'ye yıkılmak istenen saldırının perde arkası aralandı. Duhok'taki saldırıda kullanılan havan mermileri TSK'nın envanterinde yok. Bu silahlar bölgede sadece terör örgütü PKK, Şii Haşdi Şabi ve peşmergede var. Hedef, kaos ortamı oluşturarak Türkiye'nin bölgedeki etkinliğini kırmak, teröristlerle işbirliği yaparak iktidarı ele geçirmek.

Sabah30 Temmuz 2022 Cumartesi 07:55 - Güncelleme:
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Irak'ın Duhok vilayeti Zaho ilçesinde gerçekleşen ve birtakım güçler tarafından Türkiye'nin üstüne atılmaya çalışılan saldırının perde arkası aralanmaya başladı. Sabah'ın haberine göre, Saldırının iki önemli hedefi, "Türkiye'nin bölgedeki etkinliğini kırmak ve Irak'ta, İran yanlısı bir yönetim oluşturmak" olarak sıralanıyor.

SALDIRI SONRASI İFTİRA: Duhok'ta turistik bölgeye düzenlenen saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmiş, daha olayın ne olduğu bile anlaşılmadan belli kaynaklardan Türkiye'yi karalama kampanyaları başlatılmıştı. Bunun üzerine Türkiye olayla hiçbir ilgisi olmadığını açıklamış ve sis perdesini bizzat aralamak için harekete geçmişti.

GÜVENLİK VE İSTİHBARAT TESPİTİ: İftiralar ve karalama kampanyaları üzerine Türkiye de kendi değerlendirmelerini yaptı. Devletin zirvesinde yapılan toplantılarda konu tüm detaylarıyla masaya yatırılırken güvenlik ve istihbarat birimlerinin tespitleri de ele alındı.

SİLAHLAR TSK'DA YOK: Zaho'daki saldırı havan mermileri ile gerçekleştirilmişti. Saldırıda kullanılan silahlar incelendi. Bunlar TSK'nın envanterinde bulunmuyor. Saldırının gerçekleştirildiği silahlar bölgedeki üç yapıda bulunuyor. Bunlar terör örgütü PKK, Şii Haşdi Şabi ve peşmerge olarak sıralanıyor.

MENZİL YETMİYOR: Türkiye'nin top atışıyla bölgeyi vurması da mümkün değil. Çünkü Türkiye'nin elindeki topların menzili saldırının yapıldığı bölgeye yetişmiyor.

İRAN-PKK İŞBİRLİĞİ: Saldırının kimler tarafından ne amaçlı yapıldığı da detaylı bir şekilde değerlendirildi. Saldırının İran ve bölgede köşeye sıkışan, eylem yapamaz hale gelen terör örgütü PKK işbirliğiyle yapıldığı düşünülüyor.

KAOS ORTAMI: Saldırının iki hedefi bulunuyor. Bunlardan ilki Türkiye'nin Irak'tan sonra Suriye'de ve dolayısıyla bölgedeki etkinliğini kırmak. İkincisi ise Irak'ta İran'a yakın bir yönetimin işbaşına gelmesini sağlamak için ülkede kaos oluşturmak. Şu anda Irak'ta Şiiler, Arap Şiiler, İran'a yakın gruplar olmak üzere ikiye ayrılmış durumda. Bu nedenle uzun süredir hükümet kurulamıyor. İran, Irak'ta oluşturulacak kaos ile kendisine yakın grupların iktidara taşınmasını hedefliyor.

SURİYE RAHATSIZLIĞI: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İran Dini Lideri Hamaney ile yaptığı görüşme sırasında arka arkaya atılan tweetler de dikkat çekti. Sosyal medyayı yok denecek kadar az kullanan Hamaney'in adeta tweet rekoru kırması, "Bu durum Suriye operasyonuna yönelik. Türkiye, Irak'tan sonra Suriye'de de daha etkin hale gelecek diye düşünüyorlar ve tüm gücü ile buna engel olmaya çalışıyor" şeklinde yorumlandı.

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