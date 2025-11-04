İSTANBUL 21°C / 15°C
4 Kasım 2025 Salı
Irak'ta yakıt ithalatı durduruldu

Irak hükümeti, benzin, motorin ve gaz yağı üretiminde kendi kendine yeterliliğe ulaşılması nedeniyle yakıt ithalatını resmen durdurdu.

4 Kasım 2025 Salı 15:39
Irak'ta yakıt ithalatı durduruldu
Irak enerji sektöründe yeni bir döneme girdi. Irak Başbakanlık Ofisi'nden Petrol Bakanlığı'na gönderilen resmi yazıya göre, benzin, motorin ve gaz yağı üretiminin kendi kendine yeterliliğe ulaşılması nedeniyle resmi olarak yakıt ithalatını durdurdu.

Başbakan Muhammed Şiya Sudani'nin Ofisi Müdürü İhsan el-Avvadi'nin imzasını taşıyan yazıda, "Son 3 yılda yürütülen yoğun çalışmaların ardından, kendi kendine yeterlilik planı kapsamında yeni petrol rafinerilerinin faaliyete geçirilmesiyle ve benzin, motorin ve gazyağı üretimimizin iç tüketim seviyelerini aşması dikkate alınarak, Başbakan bu ürünlerin ithalatının durdurulması talimatını vermiştir" denildi.

Kararda ayrıca, iç tüketimin kontrol altında tutulması ve üretim fazlasının ihracata yönlendirilmesi için Petrol Bakanlığı'na bağlı dağıtım yetkililerine gerekli talimatların iletildiği belirtildi.

Irak Başbakanı Şiya Sudani, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, hükümetin ithalatı durdurarak benzin ve petrol türevlerinin ülke içinde üretilmesiyle devlet hazinesine yaklaşık 10 milyar dolar kazandırmayı hedeflediğini duyurmuştu.

