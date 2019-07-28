29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6691
  • 6,3392
  • 256.489
  • 102837
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Irak'ta yeni bir deniz üssü kuruluyor

Irak Savunma Bakanlığı, ülkenin güneyindeki Basra vilayetinde yeni bir deniz üssü kurulduğunu açıkladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Savunma Bakanlığından yayımlanan açıklamaya göre, Savunma Bakanı Necah eş-Şammari, inşası devam eden deniz üssü Büyük Fav Limanı'nda incelemelerde bulunmak üzere üst düzey yetkililerin yer aldığı heyetle Basra'ya gitti.

Basra Operasyonlar Komutanı Korgeneral Kasım en-Nizal ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ahmed Casım Maaric tarafından karşılanan Şammari, deniz üssünün inşası ve hazırlık aşamalarına ilişkin bilgi aldı.

Açıklamada, Büyük Fav Limanı'nın ülkenin en büyük askeri deniz üssü olacağı aktarıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, deniz üssünün inşasının ne zaman başladığı ve kapasitesine ilişkin bilgi verilmedi.

Irak, denize kıyısının olduğu tek vilayeti Basra aracılığıyla Basra Körfezi'ne açılıyor. Bağdat yönetimi, ülkenin en büyük gelir kaynağı olan ham petrolünün çoğunluğunu Basra Körfezi üzerinden ihraç ediyor.

Bozo uyuşturucuya geçit vermedi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İçişleri Bakanlığı açıkladı: 81 ilde eş zamanlı operasyon

İçişleri Bakanlığı açıkladı: 81 ilde eş zamanlı operasyon

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden Karar gazetesine yalanlama

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden Karar gazetesine yalanlama

Rize'de genç kızı tekmeleyen cani tutuklandı

Rize'de genç kızı tekmeleyen cani tutuklandı

El koymuştu! Kuzey Kore´den 'Rus balıkçı teknesi' kararı

El koymuştu! Kuzey Kore´den 'Rus balıkçı teknesi' kararı

KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

Kışlakçı’dan yeni kitap 'Eşekname' : Yeni dijital neslin hikayesi...

Kışlakçı’dan yeni kitap 'Eşekname' : Yeni dijital neslin hikayesi...

Haftanın fotoğrafları

Haftanın fotoğrafları

FETÖ'cülere sahte kimlik çıkarıyorlardı: 18'i nüfus müdürlüğü personeli

FETÖ'cülere sahte kimlik çıkarıyorlardı: 18'i nüfus müdürlüğü personeli
 

POPÜLER HABERLER

Haberi böyle sundu, felaketten daha çok konuşuldu

Haberi böyle sundu, felaketten daha çok konuşuldu

Dünya peşinde! Kilosu 4 euroya satılıyor

Dünya peşinde! Kilosu 4 euroya satılıyor

Haftanın fotoğrafları

Haftanın fotoğrafları

İstanbulluları sevindirecek açıklama geldi: Bayramdan önce açılıyor

İstanbulluları sevindirecek açıklama geldi: Bayramdan önce açılıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA