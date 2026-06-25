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Dünya

Irak'ta yeni dönem: ABD çekildikten sonra silahlı gruplara gerek kalmayacak

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, ABD güçlerinin ülkeden ayrılmasının ardından hiçbir silahlı direniş gerekçesi kalmayacağını belirterek, Şii milis grupların büyük bölümünün silahlarını devlete teslim etmeye başladığını ve devletin silah tekelini sağlama sürecinde ilerleme kaydedildiğini açıkladı.

AA25 Haziran 2026 Perşembe 00:32 - Güncelleme:
Irak'ta yeni dönem: ABD çekildikten sonra silahlı gruplara gerek kalmayacak
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Zeydi, Bağdat'ta IMI Network'ün kıdemli sunucusu Hadley Gamble'e özel açıklamalarda bulundu.

"Tüm ABD güçleri çekildikten sonra Irak'ta herhangi bir silahlı direniş için hiçbir gerekçe veya ihtiyaç kalmayacak." diyen Zeydi, "Silahlı grupların (Şii) büyük bölümü silahlarını devlete teslim etmeye başladı." ifadesini kullandı.

Irak Başbakanı Zeydi, devletin silah üzerindeki tekelini sağlamaya yönelik süreçte ilerleme kaydedildiğini belirtti.

ABD ile yeni dönemdeki ilişkilere de değinen Zeydi, "ABD ile ilişkiler askeri boyuttan ekonomik ortaklığa dönüşecek." dedi.

Yolsuzlukla mücadelenin önceliğine de vurgu yapan Zeydi, "Yolsuzlukla mücadele benim birinci önceliğimdir. Yolsuzluğun kaynaklarını kurutmak için tüm bakanlık ve kurumlarda gerekli adımlar atılmaya başlandı." diye konuştu.

  • ABD Irak
  • Ali ez zeydi

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