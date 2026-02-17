İSTANBUL 17°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Şubat 2026 Salı / 1 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7357
  • EURO
    51,8341
  • ALTIN
    6908.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Irak'ta yeni gümrük tarifesi! Ramazanda vatandaşın cebini yaktı
Dünya

Irak'ta yeni gümrük tarifesi! Ramazanda vatandaşın cebini yaktı

Irak'ta gümrük tarifelerinin artırılması kararının ardından gıda fiyatlarına gelen zamlar ramazan alışverişinde durgunluğa yol açtı.

AA17 Şubat 2026 Salı 13:11 - Güncelleme:
Irak'ta yeni gümrük tarifesi! Ramazanda vatandaşın cebini yaktı
ABONE OL

Kerkük kentinde esnaf ve vatandaşlar gıda fiyatlarının artmasına tepki gösterdi.

Kerkük'ün Büyük Çarşı esnafından Kamaran Aziz, gümrük tarifesinin artmasının fiyatlara olumsuz yansıdığını söyledi.

Fiyatlardaki artışın satışların azalmasına yol açtığını vurgulayan Aziz, vatandaşın da artan fiyatlardan dolayı alışverişini kıstığını ifade etti.

Aziz, yeni gümrük tarifesinin gıda maddelerine uygulanmamasını isteyerek yeni tarifenin esnaftan ziyade vatandaşı olumsuz etkilediğine dikkati çekti.

Yeni tarifenin ramazan ayına birkaç gün kala gelmesinin hiç iyi olmadığını söyleyen Aziz şunları kaydetti:

"Bu durum, ramazan ayında ailelerin en çok tükettiği sıvı yağ, pirinç ve salça gibi ürünlerin fiyatlarının artmasına neden oldu. Bu en çok düşük gelirli aileleri etkileyecek."

Kerküklü Ahmet Merdan ise yeni gümrük tarifesiyle birlikte artan fiyatların en çok düşük gelirli aileleri etkilediğine işaret etti.

Merdan, "Ramazan öncesi bunun uygulanmaması gerekiyordu. Daha sonraya ertelenmeliydi. Bu yeni tarifeden gıda ürünlerinin muaf olmasını istiyoruz." ifadesini kullanarak hükümetin kararı yeniden gözden geçirmesini istedi.

Kerkük Kaymakamı Felah Yayçılı da çarşıda fiyatların denetlenmesi için komisyon oluşturulduğunu söyledi.

Kerkük'tün tüm çarşı, pazar ve alışveriş merkezlerinde denetimlerin artırılacağını aktaran Yayçılı, esnafın olası suistimallerini engelleyeceklerini dile getirdi.

YENİ GÜMRÜK TARİFESİ NEDİR?

Irak'ta hükümet birçok ithal mal ve ürüne, özellikle lüks ve zorunlu olmayan ürünlere, yüzde 15 genel gümrük vergisi uygulama kararı almıştı. Bu uygulama 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girmişti.

Söz konusu karar kapsamında ayrıca, ithal otomobillere (2025 model ve sonrası hibrit araçlar dahil) yüzde 15 gümrük vergisi getirilmişti.

Hükümet ise bu adımın petrol dışı gelirleri artırmak ve ticareti düzenlemek amacıyla atıldığını belirtiyor. Buna karşılık çok sayıda tüccar, kararın ithalat maliyetlerini artırdığını ve piyasada fiyatların yükselmesine yol açtığını ifade ediyor.

  • Irak gümrük tarifeleri
  • zamlı gıda fiyatları
  • Ramazan alışverişi

ÖNERİLEN VİDEO

Asker eğlencesinde ortalık karıştı! Dehşet anları kameralara yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.