  • Irak'ta yeni hükümete onay! 14 bakan güvenoyu aldı
Dünya

Irak'ta yeni hükümete onay! 14 bakan güvenoyu aldı

Irak Meclisi'nde, hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan Ali ez-Zeydi'ye ve çoğu kabine üyesine güvenoyu verildi.

AA14 Mayıs 2026 Perşembe 19:38 - Güncelleme:
Meclis'te gerçekleştirilen oturumda hükümet programının yanı sıra Başbakan Zeydi ile kabinede yer alacak 14 isim mutlak çoğunlukla güvenoyu aldı.

Parlamentoda yapılan oylama sonucunda Basim Muhammed Hıdır Petrol Bakanı, Muhammed Nuri Ahmet Sanayi Bakanı, Ali Saad Vehib Elektrik Bakanı, Abdülhüseyin Aziz Sağlık Bakanı, Serve Abdülvahid Çevre Bakanı, Abdürrahim Casım Tarım Bakanı, Müsenna Ali Mehdi Su Kaynakları Bakanı, Mustafa Nizar Cuma Ticaret Bakanı, Halid Şevani Adalet Bakanı, Abdülkerim Abtan Eğitim Bakanı, Veheb Selman Muhammed Ulaştırma Bakanı, Fuad Hüseyin Dışişleri Bakanı, Ali Falih Sari Maliye Bakanı ve Mustafa Sened İletişim Bakanı oldu.

Başbakan Zeydi ve güvenoyu alan bakanlar Meclis'te yemin ederek resmen göreve başladı.

Kabinede 23 bakan bulunuyor. Meclis'te yapılan oylama sonucu 14 bakan güvenoyu alırken, kabinenin İçişleri, Planlama, İmar ve İskan, Kültür ve Turizm ile Yüksek Öğretim Bakan adayları ise güven oyu alamadı. Geri kalan Çalışma, Spor ve Gençlik, Göç ve Göçmenler ile Savunma Bakanlığı için aday isimleri ise Meclis'e sunulmadı.

Kabinenin geri kalan bakan adayları için Meclis'te ileri tarihte oturum düzenlenecek.

  • Irak
  • Başbakan Zeydi
  • Meclis

