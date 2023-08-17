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Dünya

Irak'ta yer altı suları azalıyor

Kuraklık ve çölleşme tehlikesiyle karşı karşıya olan Irak'ta yer altı sularında ciddi bir azalma olduğu belirtildi.

AA17 Ağustos 2023 Perşembe 20:26 - Güncelleme:
Irak'ta yer altı suları azalıyor
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Süleymaniye Yeraltı Suları Kurumu Genel Müdürü Abbas Ali Ahmed, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "her 10 yılda bir kuraklıkla yüz yüze kalındığını" ve bu nedenle suya ihtiyacın daha fazla olduğunu söyledi.

Kuraklıktan ötürü dünyada su paylaşımının azaldığına işaret eden Ahmed, artan su tüketimine karşın kaynakların ise azaldığını vurguladı.

Ahmed, "Yer altı sularında ciddi bir azalma var. İklim değişikliğin de bunda etkisi büyük. Ancak Kürdistan Bölgesinde durum tehlikeli boyutlara ulaşmadı." dedi.

- "Su tüketimi konusunda politikamızı gözden geçirmeliyiz"

Süleymaniye'de yağmur miktarında son iki yılda bir düşüş yaşandığını belirten Ahmed, bu durumun da yer altı sularının azalmasına neden olduğunun altını çizdi.

Ahmed, "Su tüketimi konusunda politikamızı gözden geçirmeliyiz. Halkın bilinçlenmesi ve bu sorunun idare edilebilmesi için gerekli anlayış oluşmalı." ifadelerini kullandı.

  • ırak
  • yer altı suları
  • su sıkıntısı

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