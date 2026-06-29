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Dünya

Irak'ta yolsuzluğa savaş açıldı! Haksız kazançlar için özel hesap açılıyor

Irak hükümeti, siyasetçi ve milletvekillerini kapsayan yolsuzluk operasyonları kapsamında haksız kazançtan tahsil edilen paraların yatırılması için özel bir hesap oluşturacak.

AA29 Haziran 2026 Pazartesi 13:57 - Güncelleme:
Irak'ta yolsuzluğa savaş açıldı! Haksız kazançlar için özel hesap açılıyor
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Irak Hükümet Sözcüsü Haydar el-Abbudi, yaptığı basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Dün bazı siyasetçi, milletvekili ve devlet görevlilerine yönelik başlatılan yolsuzluk operasyonuna değinen Abbudi, bu operasyonların süreceğini ifade ederek, "Başbakan Ali ez-Zeydi, Maliye Bakanlığına, haksız kazanç suçuna karışan kişilerden tahsil edilen paraların yatırılması için özel bir hesap oluşturulması talimatını verdi." dedi.

Abbudi, operasyon kapsamında aranan bazı kişi ve devlet görevlilerinin ise kaçtığını söyledi.

Söz konusu operasyonlarda ABD gibi dış ülkelerin rolünün olup olmadığı sorusuna ise Abbudi, "operasyonların Irak hükümeti ve Başbakanının direktifi ve takibi çerçevesinde gerçekleştirildiği" yanıtını verdi.

Yasa dışı ve silahlı grupların silahlarının devlet elinde toplanması meselesiyle ilgili de konuşan Abbudi, silahlı grupların silahlarını teslim etmeleri için son tarihin 30 Eylül olduğunu kaydederek, söz konusu tarihe kadar silahını teslim etmeyen gruplarla yasalar çerçevesinden davranılacağını aktardı.

Irak güvenlik güçleri, haziran ayının başında tutuklanan Petrol Bakanlığı Müsteşarı Adnan el-Cumeyli'nin itirafları doğrultusunda, yolsuzluk dosyaları kapsamında bu sabaha karşı Bağdat'ta hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'de yolsuzluğa karıştıkları gerekçesiyle bazı üst düzey siyasetçi ve milletvekillerini evlerine baskın düzenleyerek gözaltına almıştı.

Irak Başbakanı Zeydi, daha önce yaptığı açıklamada yolsuzlukların üzerine gidileceği mesajını vermişti.

  • Irak hükümeti
  • yolsuzluk operasyonları
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