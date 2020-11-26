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Dünya

Irak'ta yüklü miktarda uyuşturucu madde

Irak'ın Kerkük kentinde düzenlenen operasyonda 14 milyon 600 bin uyuşturucu hap ele geçirildiği belirtildi.

AA26 Kasım 2020 Perşembe 23:47 - Güncelleme: 26 Kasım 2020 Perşembe 23:47
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Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, narkotik ekiplerinin kent merkezinde bir depoya düzenlediği baskında 14 milyon 600 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini söyledi.

Baskının düzenlendiği gıda deposunda 4 kişinin de gözaltına alındığını aktaran Kemal, yüklü miktardaki uyuşturucu maddenin yurt dışından temin edildiğini ifade etti.

Kemal, uyuşturucu maddeyi Kerkük ve başka kentlerde piyasaya sürme hazırlığı olduğu bilgisini verdi.

Kerkük'te ilk kez bu miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiğine dikkati çeken Kemal, resmi işlemlerin ardından gözaltına alınan 4 kişinin mahkemeye sevk edildiğini belirtti.

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