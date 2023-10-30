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Dünya

Irak'taki ABD üssüne roketli saldırı

Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad Hava Üssü'ne roketli saldırı düzenlendi.

IHA30 Ekim 2023 Pazartesi 20:03 - Güncelleme:
Irak'taki ABD üssüne roketli saldırı
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Irak'ın batısında yer alan Anbar'da ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad Hava Üssü'ne roketli saldırı düzenlendi. Iraklı güvenlik kaynakları, 4 roketin üsse fırlatıldığını belirtti.

Saldırı sonrası bölgede arama tarama faaliyetleri başlatan güvenlik güçleri, Anbar'a bağlı el-Sersar bölgesinde roket rampası bulurken, saldırının üste hasar veya can kaybına yol açıp açmadığına dair bilgi vermedi.

Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu askeri üslere 17 Ekim-30 Ekim tarihleri arasında en az 14 saldırı düzenlendi. Irak'ta yaklaşık 2 bin 500 ABD askeri bulunuyor.

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