Irak'taki bombalı saldırıda 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Irak'ın Salahaddin vilayetinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
- AA
Salahaddin İl Meclisi Güvenlik Komisyonu Üyesi Mehdi Taki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Salahaddin'in kuzey girişindeki Akvas kontrol noktasında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda aralarında sivillerin de bulunduğu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı." dedi.
Saldırının terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirildiği ihtimali üzerinde durduklarını söyleyen Taki, güvenlik güçlerinin bölgede geniş çaplı inceleme başlattığını ifade etti.
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