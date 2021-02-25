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Dünya

Irak'taki gösterilerde 16 kişi yaralandı

Irak'ın Zikar vilayetindeki gösterilerde 16 kişi yaralandı.

AA25 Şubat 2021 Perşembe 20:36 - Güncelleme: 25 Şubat 2021 Perşembe 20:36
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Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinde Vali Nazım Waili'nin istifasını talep eden göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çıkan arbedede 16 kişinin yaralandığı bildirildi.

Irak'taki Al Sumaria News internet haber sitesine göre, Zikar vilayetinin merkezi Nasiriye'deki gösteriler dördüncü gününde devam ediyor.

Kentte Vali Waili'nin istifasını ya da görevden alınmasını isteyen protestocular ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. Olaylarda aralarında 5 güvenlik görevlisinin de bulunduğu 16 kişi yaralandı.

Kentte devam eden olaylardan dolayı İçişleri Bakanı Osman Ganimi ve Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Abdulgani Esedi, Zikar'a gitti.

Irak'ta Ekim 2019'da işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle başlayan hükümet karşıtı gösteriler kısa sürede ülkenin güney vilayetlerine de yayılmıştı. Son aylarda gösteriler gerilerken, Zikar'da zaman zaman protestolar alevleniyor.

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