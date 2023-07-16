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Dünya

Irak'tan 13 yıl sonra Suriye'ye üst düzey ziyaret

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Suriye'yi desteklediklerini ve kapılarının yatırım için açık olduğunu bildirdi.

AA16 Temmuz 2023 Pazar 15:24 - Güncelleme:
Irak'tan 13 yıl sonra Suriye'ye üst düzey ziyaret
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Irak haber ajansı INA'ya göre, Sudani, Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed ile görüşmesi sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Irak ve Suriye arasında ortak bağlantıların bulunduğunu dile getiren Sudani, iki ülkenin risklere karşı ortak mücadele vermesi gerektiğini belirtti.

"Irak, Suriye'yi destekliyor ve kapımız yatırımlar için açıktır." diyen Sudani, bölgenin güvenliği ve istikrarının anahtarının "iyi bir ekonomik durum"dan geçtiğini ifade etti.

Irak'ta terörün geriletilip yenildiğini kaydeden Muhammed Şiya Sudani, ancak Suriye ile ortak zorlukların bulunduğuna dikkati çekti.

Sudani, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik eylemleri bir kez daha kınadıklarını vurgulayarak, "İsrail işgalini reddediyoruz ve Filistin davasına karşı değişmez tutumumuzu sürdürüyoruz." diye konuştu.

- "SUDANİ'NİN ZİYARETİNİN ÖNEMLİ SONUÇLARI OLACAK"

Beşşar Esed de depremde yaşanan zorluklara karşı Irak'tan destek gördüklerini anımsatarak, Sudani ile bölgesel konuları ele aldıklarını ve bölgenin 'iyi bir süreçten' geçtiğini söyledi.

Başbakan Sudani ile uyuşturucu ile mücadele konusunu da masaya yatırdıklarını anlatan Esed,"Irak ve Suriye arasında ekonomik ilişkileri ve bunun güçlendirilmesini değerlendirdik. Irak Başbakanı'nın ziyaretinin niteliksel ve pratik anlamda önemli sonuçları olacak. Irak'ın kimliği 'asil Arap ülkesi' olarak kalacak." değerlendirmesinde bulundu.

Sudani'nin temasları, Irak'tan Suriye'ye 2010 yılından bu yana ilk üst düzey ziyaret oldu. Bu ülkeden Suriye'yi en son, eski başbakanlardan Nuri el-Maliki, 2010 yılında ziyaret etmişti.

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