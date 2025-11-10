Irak'tan İran'a seçim tepkisi... ''İç işlerimize müdahaledir''

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bekayi'nin ABD'nin Irak'a müdahalesinin zararlı olduğu ve seçimlere herhangi bir yabancı müdahalenin Irak halkı, hükümeti ve "diğer sorumlu ülkeler" tarafından kınanıp reddedildiği yönündeki sözlerine tepki gösterildi.



Açıklamada, "İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün Irak'taki seçimlere ilişkin açıklamaları, Irak'ın iç işlerine yönelik açık ve kabul edilemez bir müdahaledir." ifadelerine yer verildi.



Seçim sürecinin yalnızca Irak halkının iradesine ve anayasal kurumlarına tabi ulusal bir mesele olduğu, yalnızca Irak'ı ilgilendirdiği vurgulanan açıklamada, "Irak, komşu ülkelerle egemenliğe karşılıklı saygı ve iç işlerine karışmama ilkesi temelinde dengeli ilişkiler yürütüyor." ifadesi kullanıldı.



İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, Irak'ta yarın yapılacak seçimlere ilişkin şunları kaydetmişti:



"Irak seçimleri, bu ülke halkının kaderini belirlemede özel bir öneme sahiptir ve bu sürece herhangi bir dış müdahale, Irak halkı, bu ülkenin hükümeti ve diğer sorumlu ülkeler tarafından kınanmakta ve reddedilmektedir. Amerikan müdahalesi kesinlikle zararlıdır; tarih ve deneyimler, ABD'nin farklı ülkelere müdahale ettiği her durumda, sonucun o ülkenin ve tüm bölgenin barış ve istikrarına zarar verdiğini göstermektedir."



Irak'ta yarın 21 milyonu aşkın seçmen parlamento seçimi için ülke genelinde sandık başına gidecek.

