Irak'tan İsrail iddialarına ilişkin açıklama: Yabancı askeri tesis bulunmuyor

Irak haber ajansı INA'nın haberine göre Bakanlık, Necef Çölü'nde gerçekleştirilen inceleme sonrası "tüm bölgelerin güvenli" olduğunu belirtti.

Necef Çölü'nün tamamen Irak güvenlik güçlerinin kontrolü altında olduğu ifade edilen açıklamada, ülkenin güvenliği ve istikrarının korunmasına bağlı kalındığı vurgulandı.

Irak Güvenlik Medya Ağı Başkanı Saad Maan da ülkede İsrail'e ait askeri bir üs bulunduğu iddialarının ardından yapılan denetimler sonucunda ülkede "izinsiz yabancı askeri güç ve teçhizat" bulunmadığını bildirmişti.

The Wall Street Journal'ın haberine göre, aralarında ABD'li yetkililerin de bulunduğu kaynaklar, İsrail'in, İran'a yönelik saldırıları desteklemek amacıyla Irak çölünde gizli bir askeri karakol kurduğunu öne sürmüştü.



Haberde, karakolu "tespit etmek üzere olan" Irak birliklerine İsrail'in hava saldırıları düzenlediği iddia edilmişti.