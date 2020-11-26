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Dünya

Irak'tan 'İsrail ile normalleşme' açıklaması

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, 'Irak'a İsrail ile normalleşme hamlesi sunulmadı.' açıklamasında bulundu.

AA26 Kasım 2020 Perşembe 11:21 - Güncelleme: 26 Kasım 2020 Perşembe 11:21
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Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, ülkesine İsrail ile normalleşme hamlesinin sunulmadığını belirterek, Filistin davasını savunduklarını ifade etti.

Hüseyin, resmi ziyarette bulunduğu Rusya’nın başkenti Moskova’da yaptığı basın açıklamasında, Irak’ın İsrail ile normalleşme yoluna gideceği iddialarını değerlendirdi.

"İsrail ile normalleşme hamlesi bize sunulmadı. Filistin davası, Irak’ın sadece dış politika değil, iç politikasının da bir parçasıdır. Bu dava, Irak halkının desteğine sahip." diye Hüseyin, Filistin halkının karar vermesi konusunda yanında durduklarını sözlerine ekledi.

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