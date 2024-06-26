Ordudan yapılan açıklamada, "Eilat'ta devreye giren sirenlerin ardından, Kızıldeniz yönünden İsrail topraklarına doğru ilerleyen bir İHA'nın gözlendiği ve kentin yakınındaki deniz alanına indiği belirtildi" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, "Güçlerimiz İHA'yı takip etmiştir. İsrail hava sahasına girmeyen İHA'ya önleme füzesi atılmıştır" denildi.

İsrail ordusunun açıklamasında, İHA'nın kaynağına değinilmezken, "Irak'taki İslami Direniş" adlı İran yanlısı Şii koalisyon, yaptığı yazılı açıklama ile Eilat kentini hedef alan İHA saldırısını üstlendi.

Koalisyondan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yürüttüğü "soykırım savaşına" karşı Filistin halkını destek amacıyla Eilat kentine İHA'lı saldırı düzenlendiği vurgulandı.