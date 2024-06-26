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Dünya

Irak'tan İsrail'e doğru gönderilen İHA Kızıldeniz'e düştü

Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdüren işgalci İsrail ordusu, ülkenin güneyindeki Eilat kenti yakınlarında bir insansız hava aracının (İHA) Kızıldeniz'e düştüğünü duyurdu.

AA26 Haziran 2024 Çarşamba 16:52 - Güncelleme:
Irak'tan İsrail'e doğru gönderilen İHA Kızıldeniz'e düştü
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Ordudan yapılan açıklamada, "Eilat'ta devreye giren sirenlerin ardından, Kızıldeniz yönünden İsrail topraklarına doğru ilerleyen bir İHA'nın gözlendiği ve kentin yakınındaki deniz alanına indiği belirtildi" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, "Güçlerimiz İHA'yı takip etmiştir. İsrail hava sahasına girmeyen İHA'ya önleme füzesi atılmıştır" denildi.

SALDIRIYI İRAN YANLISI Şİİ KOALİSYON ÜSTLENDİ

İsrail ordusunun açıklamasında, İHA'nın kaynağına değinilmezken, "Irak'taki İslami Direniş" adlı İran yanlısı Şii koalisyon, yaptığı yazılı açıklama ile Eilat kentini hedef alan İHA saldırısını üstlendi.

Koalisyondan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yürüttüğü "soykırım savaşına" karşı Filistin halkını destek amacıyla Eilat kentine İHA'lı saldırı düzenlendiği vurgulandı.

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