İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ekim 2024 Pazar / 10 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3054
  • EURO
    37,5445
  • ALTIN
    2928.22
  • BIST100
    8876.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Irak'tan İsrail'e ''hava sahası'' ambargosu!

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin Tahran'a saldırı için ülke hava sahasının kullanılmasını asla kabul etmeyeceklerini söylerken, İran Dışişleri Bakanı Abbası Erakçi de savaştan yana olmadıklarını belirtti.

AA13 Ekim 2024 Pazar 15:47 - Güncelleme:
Irak'tan İsrail'e ''hava sahası'' ambargosu!
ABONE OL

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, ülkesini ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile başkent Bağdat'taki Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi.

İki bakan, görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

- "IRAK HÜKÜMETİ OLARAK SAVAŞ KARARIMIZ BULUNMUYOR"

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, İsrail'in Gazze ve Lübnan'da devam eden saldırılarına işaret ederek şunları söyledi:

"Başından beri savaşın bölgeye yayılmaması gerektiği, yayılırsa bölgenin tehlikeye gireceği uyarısında bulunduk. Irak hükümeti olarak savaş kararımız bulunmuyor. Savaş ve barış kararı devletin üç kurumu olan Meclis, Başbakan ve Cumhurbaşkanı'nın yetkisi dahlindedir."

- "SAVAŞIN İRAN'A UZAMASI VE YAYILMASI BÖLGEDE RİSK VE TEHLİKE OLUŞTURUR"

İsrail'in İran'a saldırması halinde tehlikenin büyüyeceğini vurgulayan Hüseyin, şunları kaydetti:

"Savaşın İran'a uzaması ve yayılması bölgede risk ve tehlike oluşturur. Bunun için de (İran'a saldırılması için) Irak hava sahasının kullanılmasını asla kabul etmeyiz. Savaşın yaşanmaması için çabalıyoruz, Allah korusun savaş çıkarsa da Irak'ı ve hava sahasını savaştan uzak tutmak gerekir. Yeni bir savaş çıkması halinde bölgedeki ve Irak'taki DEAŞ gibi terör örgütleri yeniden saldırıya geçerek aktifleşecek. Savaş halinde Körfez'deki deniz nakliye yolları ve Hürmüz Boğazı da bundan etkilenecek, uluslararası alanda bir enerji krizi yaşanacak."

Hüseyin ayrıca, İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarının sona erdirilmesi ve ateşkesin sağlanması çağrısında bulundu.

- "SAVAŞIN VE OLAYLARIN TIRMANDIRILMASINDAN YANA DEĞİLİZ"

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Erakçi de bölgenin tehlikeli bir süreçle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Erakçi, şu ifadeleri kullandı:

"Gazze ve Lübnan'daki Siyonist saldırıların durması için dostlarımızla istişarelerde bulunuyoruz. Tahran olarak savaşın ve olayların tırmandırılmasından yana değiliz. Bölgede barışın sağlanması için çabalıyoruz. Irak hava sahasının bize saldırmak amacıyla kullanılmasına izin vermediği için Irak hükümetine teşekkür ediyoruz."

Bağdat'ta temaslarda bulunan Erkaçi, Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ve Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile görüştükten sonra Irak'tan ayrılacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.