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Dünya

Irak'tan kendi hava sahasına 'İsrail' önlemi

Irak, İsrail'in olası saldırılarına karşı hava sahasını güvence altına aldığını açıkladı.

AA7 Ekim 2024 Pazartesi 16:01 - Güncelleme:
Irak'tan kendi hava sahasına 'İsrail' önlemi
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Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin Sözcüsü Tümgeneral Yahya Resul, Irak resmi ajansı INA'ya açıklamada bulundu.

Resul, Irak hava sahasının güvenliğinin sağlanması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirterek ülke hava sahasını gözetleme ve takip etme kabiliyetine sahip olduklarını aktardı.

Tümgeneral Resul, şu ifadeleri kullandı:

"F-16 ve gelişmiş Kore menşeli K-50 uçakları ile hava nakliye ve keşif uçakları, ülkenin korunmasına ve egemenliğinin savunulmasına katkıda bulunuyor. Tüm sınırlarımızda özellikle Suriye sınırında sıkı güvenlik tedbiri sağlıyoruz bu sınırların güvenliği termal kameralar ve dinleme cihazlarının yanı sıra Irak sınır güçlerinin varlığıyla da yoğun şekilde güçlendiriliyor."

- 5 BİN 693 LÜBNANLI IRAK'A GETİRİLDİ

Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mikdad Miri de şu ana kadar 5 bin 693 yerinden edilmiş Lübnanlının Irak'a getirildiğini ifade etti.

Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı ise ülkeye gelen Lübnanlıların bir bölümünün Necef ve Kerbela kentlerine yerleştirildiğini aktardı.

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