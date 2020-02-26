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Dünya

Irak, koronavirüs nedeniyle 6 ülkeye daha vize vermeme kararı aldı

Irak, yeni tip koronavirüs (Kovid 19) nedeniyle İran'dan sonra 6 ülkeye daha yeni bir duyuruya kadar vize vermeyeceğini duyurdu.

AA26 Şubat 2020 Çarşamba11:08 - Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 11:08

Irak Dışişleri Bakanlığının yaptığı yazılı açıklamada, İran'ın yanı sıra Çin, Tayland, Güney Kore, Japonya, İtalya ve Singapur vatandaşlarına vize verilmesinin askıya alındığı ifade edildi.

Açıklamada söz konusu karardan diplomat ve resmi heyetlerin muaf tutulduğu ancak Irak'a girişleri sırasında Sağlık Bakanlığının aldığı önlemlere tabi olacakları belirtildi.

- Irak'ta koronavirüs vakası

Irak, yeni tip koronavirüs nedeniyle 20 Şubat'ta aldığı kararla İran vatandaşlarına tüm sınır kapılarını önce 3 gün süreyle kapatmış, ardından bu süreyi 15 güne çıkarmıştı.

Bağdat yönetimi, İran'a gidiş-dönüş tüm uçak seferlerinin de askıya alındığını duyurmuştu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanı Rebivar Ahmed de 22 Şubat'ta yaptığı açıklamada, İran'dan gelen Iraklı vatandaşların 14 gün boyunca tıbbi gözetimde tutulacağını bildirmişti.

IKBY'de tüm okullarda eğitime 28 gün ara verilmişti.

Irak'ın Necef kentinde, 24 Şubat'ta, İranlı bir öğrencide dün de Kerkük'te aynı aileden 4 kişide yeni tip koronavirüs tespit edilmişti.

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