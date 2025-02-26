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Dünya

Irak'tan Suriye açıklaması: Dostça ilişkiler kurmaya çalışacağız

Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Suriye'deki yeni yönetimle karşılıklı saygı, işbirliği ve içişlerine karışmama temelinde dostça ilişkiler kurmak için çalışacaklarını söyledi.

AA26 Şubat 2025 Çarşamba 11:27 - Güncelleme:
Irak'tan Suriye açıklaması: Dostça ilişkiler kurmaya çalışacağız
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Reşid, Erbil'de Rudaw Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen "Orta Doğu'nun Geleceğinde Belirsizlikler" Forumunda, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Orta Doğu'nun özellikle son 1 yıldan fazla süredir siyasi, güvenlik ve askeri "hareketlilik" içerisinde olduğunu dile getiren Reşid, bu hareketliliğin bölgedeki bazı ülkelerin siyasi haritasına yansıdığını, diğer ülkelerde de güvenlik ve toplumsal tehditler konusunda uyarılar yapılmaya başlandığını ve Irak'ın da bundan çok uzakta olmayacağını kaydetti.

- "SURİYE'DEKİ YÖNETİMLE DOSTÇA İLİŞKİLER KURMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Suriye'deki değişime de değinen Reşid, "Suriye'deki değişimin, tüm milliyetleri, bileşenleri ve mezhepleriyle Suriye halkının beklentilerini karşılamasını umuyoruz. Yeni yönetimle (Şam) karşılıklı saygı, işbirliği ve içişlerine karışmama temelinde dostça ilişkiler kurmak için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 1 buçuk yıldır Filistin halkının Gazze Şeridi'nde başlayıp Batı Şeria'ya kadar uzanan saldırılara maruz kaldığına dikkati çeken Reşid, dünyadaki çoğu ülkenin buna sessiz kaldığını söyledi.

Filistin'deki İsrail saldırılarının korkunç bir insani felakete yol açtığını ifade eden Irak Cumhurbaşkanı Reşid, "Filistin halkına yönelik savaşın durdurulması, mağdurlara yardım sağlanması, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme ve ulusal topraklarında bağımsız bir devlet kurma hakkını tekrarlıyoruz." dedi.

  • Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid
  • Abdullatif Reşid
  • suriye

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