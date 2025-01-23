Irak'tan Suriye açıklaması

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Hüseyin, İsviçre'nin Davos kasabasındaki "Dünya Ekonomik Forumu" (WEF) kapsamında İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile bir araya geldi.

İkili ilişkilerin yanı sıra Suriye ve Orta Doğu'daki gelişmelerin ele alındığı görüşmede Hüseyin, Suriye'deki gelişmeleri de değerlendirdi.

"Suriye'deki güvenlik ve istikrar, bölgesel güvenlik açısından hayati öneme sahip." diyen Hüseyin, Suriye'nin güvenliği ile bölgenin istikrarı arasında sıkı bir bağ olduğunu vurguladı.

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, ayrıca gerginliğin azaltılması ve bölgesel barışın sağlanması için diyaloğun temel bir araç olarak benimsenmesinin gerekliliğine dikkati çekti.

- IKBY BAŞBAKANI BARZANİ, ŞEYBANİ İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan yine Davos'ta bulunan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüştü.

IKBY hükümetinden görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre Şeybani, Kürtlerin Suriye'deki rolünün önemli olduğunu dile getirerek "Kürtler bizim kardeşlerimizdir ve Suriye'nin temel ve gerçek bir bileşenidir. Biz, onların haklarının korunacağını ve savunulacağını teyit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Şeybani ayrıca, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'ye Şam'a ziyaret gerçekleştirmesi için davette bulundu.

Mesrur Barzani de Suriye'de barış ve istikrarı korumaya önem verdiklerini söyleyerek Suriye halkına her türlü destek ve yardımı sağlamaya hazır olduklarını belirtti.

Açıklamada, "Taraflar ayrıca Kürt halkı dahil olmak üzere Suriye'deki tüm unsurların haklarının korunmasının önemi konusunda mutabakata vardı." ifadelerine yer verildi.

