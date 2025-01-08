Irak'tan Suriye açıklaması: Saygı gösteriyoruz

İran devlet televizyonuna göre, ülkeye resmi ziyarette bulunan Sudani, başkent Tahran'da Cumhurbaşkanı Muhammed Pezeşkiyan ile ikili görüşme gerçekleştirdi.



Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında Sudani, Pezeşkiyan ile ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konuları ele aldıklarını belirtti.



Sudani, "Suriye'deki son gelişmeleri ele aldık. Bize göre Suriye'nin istikrarı bölgenin istikrarının anahtarıdır. Bu nedenle Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruyacak siyasi çabalar sergilenmelidir. Suriye halkının iradesine saygı gösteriyoruz. Yabancıların müdahalesi olmaması şartıyla halkın iradesini destekliyoruz." dedi.



Güvenlik ve istikrarın arttırılması için İran ile Irak arasındaki işbirliğinin önemine dikkati çeken Sudani, "Tahran ile Bağdat arasındaki işbirliğini genişletmek için çaba gösteriyoruz. Böylece iki ülke arasındaki ilişkilerde güvenlik, istikrar ve refahın sağlanmasını görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise bölgesel konuların yanı sıra ikili işbirliği hakkında verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini dile getirdi.



Her iki ülkenin Suriye'deki mevcut gelişmelere ilişkin ortak düşüncelere sahip olduğunu söyleyen Pezeşkiyan, "Suriye'nin istikrarı ve huzuru, toprak bütünlüğünün korunması, terörist grupların faaliyetleriyle mücadele, Siyonist rejimin işgal altındaki bölgelerden çekilmesi ve özellikle Şii kutsal mekanları ile türbelere yönelik dini hassasiyetlere dikkat edilmesi, bu ortak düşüncelerden bazılarıdır." ifadelerini kullandı.



Görüşmede ayrıca terörle mücadelenin önemli konular arasında ele alındığını kaydeden Pezeşkiyan, şunları söyledi:



"İki ülke arasındaki kapsamlı işbirliği programı ve güvenlik anlaşmasının tam olarak uygulanması konusu ele alındı. Ekonomik işbirliğinin önemi üzerinde durularak çeşitli projeler ele alındı. Bu önemli projelerden biri de Şelemçe-Basra demiryolu projesinin hızlandırılmasıdır. Sayın Sudani de bu projenin hayata geçirilmesine büyük önem göstermektedir."