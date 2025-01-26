Hüseyin, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile başkent Bağdat'taki Dışişleri Bakanlığı binasında gerçekleştirdiği görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Türkiye ile güçlü ikili ilişkilere sahip olduklarını belirten Hüseyin, Bakan Fidan'ın Bağdat ziyaretinden memnuniyet duyduklarını söyledi.



Bakan Fidan ile daha önce de defalarca Bağdat, Ankara ve uluslararası toplantılara ev sahipliği yapan başka ülkelerde bir araya geldiklerine işaret eden Hüseyin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bağdat ziyaretinde de iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesi kapsamında birçok alanda ikili anlaşmalar imzalandığını anımsattı.



Bakan Fidan'dan Türkiye-Irak-Suriye ittifakı çağrısı: Tüm imkanlarımızı birleştirip DEAŞ ve PKK'yı yok etmeliyiz Hüseyin, "İki ülke arasındaki siyasi ve enerji konularıyla su meselesi, ticari ilişkiler ve Türk şirketlerinin Irak'taki durumunu değerlendirme imkanımız oldu." dedi.

- "ŞAM'DAKİ YENİ YÖNETİMLE SÜREKLİ TEMAS HALİNDEYİZ"

Bakan Fidan ile Suriye'deki durumu da ele aldıklarını belirten Hüseyin, şunları kaydetti:



"Irak ile Türkiye arasında Suriye'deki duruma ilişkin nasıl tavır takınılacağı (Irak'ın) konusunda bir mutabakat var. Şam'daki yeni yönetimle sürekli temas halindeyiz ve çeşitli konularda koordinasyon sağlamaya çalışıyoruz. Türkiye de zaten Şam'daki yeni yönetimle sürekli temas halinde."



Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ayrıca, Fidan ile sınır güveliği ve terör örgütü DEAŞ'la mücadeleyi de ele aldıklarını, terörle mücadele alanındaki görüşme ve toplantılara devam edileceğini belirtti.

