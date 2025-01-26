İSTANBUL 12°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ocak 2025 Pazar / 27 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,6878
  • EURO
    37,4911
  • ALTIN
    3178.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Irak'tan Suriye açıklaması: Türkiye ile aramızda mutabakat var
Dünya

Irak'tan Suriye açıklaması: Türkiye ile aramızda mutabakat var

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Irak ile Türkiye arasında Suriye'deki duruma ilişkin nasıl tavır takınılacağı konusunda görüş anlamında bir mutabakat olduğunu ve Şam'daki yeni yönetimle de sürekli temas halinde olduklarını bildirdi.

AA26 Ocak 2025 Pazar 14:24 - Güncelleme:
Irak'tan Suriye açıklaması: Türkiye ile aramızda mutabakat var
ABONE OL

Hüseyin, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile başkent Bağdat'taki Dışişleri Bakanlığı binasında gerçekleştirdiği görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Türkiye ile güçlü ikili ilişkilere sahip olduklarını belirten Hüseyin, Bakan Fidan'ın Bağdat ziyaretinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Bakan Fidan ile daha önce de defalarca Bağdat, Ankara ve uluslararası toplantılara ev sahipliği yapan başka ülkelerde bir araya geldiklerine işaret eden Hüseyin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bağdat ziyaretinde de iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesi kapsamında birçok alanda ikili anlaşmalar imzalandığını anımsattı.

Bakan Fidan'dan Türkiye-Irak-Suriye ittifakı çağrısı: Tüm imkanlarımızı birleştirip DEAŞ ve PKK'yı yok etmeliyiz

Hüseyin, "İki ülke arasındaki siyasi ve enerji konularıyla su meselesi, ticari ilişkiler ve Türk şirketlerinin Irak'taki durumunu değerlendirme imkanımız oldu." dedi.

- "ŞAM'DAKİ YENİ YÖNETİMLE SÜREKLİ TEMAS HALİNDEYİZ"

Bakan Fidan ile Suriye'deki durumu da ele aldıklarını belirten Hüseyin, şunları kaydetti:

"Irak ile Türkiye arasında Suriye'deki duruma ilişkin nasıl tavır takınılacağı (Irak'ın) konusunda bir mutabakat var. Şam'daki yeni yönetimle sürekli temas halindeyiz ve çeşitli konularda koordinasyon sağlamaya çalışıyoruz. Türkiye de zaten Şam'daki yeni yönetimle sürekli temas halinde."

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ayrıca, Fidan ile sınır güveliği ve terör örgütü DEAŞ'la mücadeleyi de ele aldıklarını, terörle mücadele alanındaki görüşme ve toplantılara devam edileceğini belirtti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.