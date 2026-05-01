Dünya

Irak'tan Suriye'ye petrol ihracatı başladı

Irak'ın, Suriye Rabia Sınır Kapısı üzerinden ham petrol ihracatına başladığı duyuruldu.

AA1 Mayıs 2026 Cuma 16:49 - Güncelleme:
Irak Sınır Kapıları Kurumu Başkanı Korgeneral Ömer el-Vaili, Rabia Sınır Kapısı üzerinden ham petrol ihracatına başlandığını ve ilk etapta 70 tankerin sevk edildiğini açıkladı.

Vaili, söz konusu adımın Rabia Sınır Kapısı'nın ham petrol ihracatı için stratejik bir geçiş noktası olarak etkinleştirilmesinin başlangıcı olduğunu ifade ederek, bunun diğer sınır kapıları üzerindeki baskıyı azaltacağını, ihracat ve pazarlama kanallarını çeşitlendireceğini, ayrıca ulusal ekonomiye ve devlet gelirlerine katkı sağlayacağını kaydetti.

Rabia Sınır Kapısı'nın kapasitesinin artırılması için çalışmaların sürdüğünü belirten Vaili, altyapı ve lojistik hizmetlerin de gelecek dönemde beklenen ticaret hacmine uygun şekilde geliştirileceğini söyledi.

