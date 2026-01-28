İSTANBUL 13°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ocak 2026 Çarşamba / 10 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,4203
  • EURO
    52,0103
  • ALTIN
    7344.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Irak'tan Trump'a rest: İç işlerine yönelik ABD müdahalesini reddediyoruz
Dünya

Irak'tan Trump'a rest: İç işlerine yönelik ABD müdahalesini reddediyoruz

Irak'ta Meclis çoğunluğuna sahip Şii partilerin Başbakan adayı Nuri el-Maliki, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden başbakan (Maliki'nin) seçilme ihtimaline verdiği tepkiye cevaben 'Irak'ın iç işlerine yönelik ABD müdahalesini reddediyoruz.' dedi.

AA28 Ocak 2026 Çarşamba 14:21 - Güncelleme:
Irak'tan Trump'a rest: İç işlerine yönelik ABD müdahalesini reddediyoruz
ABONE OL

ABD Başkanı Trump, "Irak'ın Nuri el-Maliki'yi başbakan olarak yeniden atayarak çok kötü bir seçim yapabileceğini duyuyorum. Maliki, en son iktidarda olduğu dönemde, ülke yoksulluğa ve tam bir kaosa sürüklenmişti. Bunun tekrar olmasına izin verilmemelidir." ifadelerini kullanmıştı.

Maliki'nin başbakanlık koltuğuna oturması durumunda ABD'nin artık Irak'a yardım etmeyeceğini de kaydeden Trump, "Irak'ı yeniden büyük yapalım." demişti.

MALİKİ'DEN IRAK'IN İÇ İŞLERİNE MÜDAHALE VURGUSU

Maliki ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın açıklamalarını işaret ederek "Irak'ın iç işlerine yönelik ABD müdahalesini reddediyoruz." ifadesini kullandı.

Bunu, Irak'ın egemenliğinin ihlali ve Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakanlık makamı için adayını seçme kararına bir müdahale olarak gördüklerini savunan Maliki, şunları kaydetti:

"Devletler arasındaki ilişkilerde tek siyasi seçenek diyalog dilidir. Dayatma ve tehdit diline başvurmak kabul edilemez. Ulusal iradeye ve Koordinasyon Çerçevesi'nin kararına duyduğum saygıdan hareketle, Irak halkının yüksek çıkarlarını gerçekleştirecek şekilde hedefe ulaşana kadar çalışmayı sürdüreceğim."

Irak'ta seçimi kazanan Şii parti liderlerinden oluşan Koordinasyon Çerçevesi, Meclisin en büyük grubu olarak Maliki'yi başbakan adayı olarak gösterdiklerini açıklamıştı.

  • Irak
  • Şii partiler
  • Nuri el-Maliki

ÖNERİLEN VİDEO

İstanbul'da bomba paniği! Apartmanın önüne 2. kez patlayıcı fırlatıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.