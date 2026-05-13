Irak'tan yeni Suriye açıklaması

Araci, bir yayın organına verdiği mülakatta, Suriye ile ilişkiler ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile ilgili soruyu yanıtladı.

"Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Şara ile ilgili herhangi bir sorunumuz yok." açıklamasında bulunan Araci, "Şara, ABD güçleri tarafından Irak'ta tutuklanmıştı ve daha sonra usulüne uygun, resmi şekilde serbest bırakıldı. Ben ve Şara zaten ABD güçleri tarafından aynı dönemde tutuklandık." ifadelerini kullandı.

Yeni Suriye'ye karşı bakışlarının olumlu olduğunu kaydeden Araci, "Yeni Suriye'ye olumlu bir bakışla, büyük saygı ve samimi, içten bir iradeyle yaklaşıyoruz. Onlar da bize aynı şekilde karşılık veriyor." dedi.