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İran: 10 gün içerisinde limiti aşacağız

İran, 2015 yılında P5 artı 1 ülkeleri ile imzalanan nükleer anlaşma kapsamında belirlenen uranyum limitinin 10 gün içerisinde aşılacağını açıkladı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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İran, 2015 yılında P5+1 ülkeleri ile (ABD, Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve Almanya) imzalanan nükleer anlaşma kapsamında belirlenen uranyum limitini 10 gün içerisinde aşacağını açıkladı.
 
Söz konusu açıklama, İran'ın Arak kentindeki bir ağır su tesisinde yerel gazetecilere açıklamalarda bulunan İran Atom Ajansının sözcülerinden Behruz Kemalvandi tarafından yapıldı.
 
ABD yaptırımlarıyla boğuşan İran, dünya liderlerine çağrıda bulunarak ülke ekonomisinin ABD'nin hamlelerinden korunmasını istemişti. Mayıs ayında yapılan bu açıklamada, İran'ın ABD'ye karşı yalnız bırakılması durumunda “60 gün içerisinde yüksek seviyeli uranyum zenginleştirilmesi işlemlerine başlanacağı” bildirilmişti.

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