  • İran, 2 Fransız vatandaşını serbest bıraktı
Dünya

İran, 2 Fransız vatandaşını serbest bıraktı

İran'ın, Fransa'da tutuklanan bir vatandaşının serbest bırakılması ve Paris'in Uluslararası Adalet Divanı'nda İran aleyhindeki şikayetini geri çekmesi karşılığında 2 Fransız vatandaşını serbest bıraktığı bildirildi.

AA7 Nisan 2026 Salı 18:27
İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, casusluk suçlamasıyla tutuklu bulunan iki Fransa vatandaşı serbest bırakıldı.

Haberde, "Tahran ve Paris arasında varılan anlaşmaya göre, Fransa hükümetinin, iki Fransız vatandaşının serbest bırakılması karşılığında, Fransa'da tutuklu bulunan Mehdiye İsfendiyari'nin serbest bırakılmasını ve Uluslararası Adalet Divanı'nda İran aleyhindeki şikayetini geri çekmeyi taahhüt ettiği" aktarıldı.

CASUSLUK SUÇLAMASI

"Fransız istihbarat servisi adına casusluk yapmak", "ülke güvenliğine karşı suç işlemek için bilgi toplamak" suçlamasıyla 2022 yılında mahkum edilen Cécile Kohler ve Jacques Paris üç buçuk yıllık tutukluluğun ardından bugün serbest bırakıldı ve birkaç saat önce İran'dan ayrıldı.

Anlaşmaya göre, Şubat 2026'da sosyal medyada terörizme teşvik etmek suçlamasıyla Fransa'da hapse atılan İran vatandaşı Mehdiye İsfendiyar serbest bırakılacak ve Fransa Uluslararası Adalet Divanı'nda İran aleyhindeki şikayetini geri çekecek.

IRNA, Fransız hükümetinin geçtiğimiz günlerde Uluslararası Adalet Divanı'ndaki İran aleyhindeki şikayetini resmen geri çektiğini ve İsfendiyari'nin, Tahran ve Paris arasında yapılan bir anlaşma uyarınca birkaç hafta önce serbest bırakıldığını ve istediği zaman İran'a dönebileceğini kaydetti.

