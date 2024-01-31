İSTANBUL 8°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ocak 2024 Çarşamba / 19 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,3648
  • EURO
    32,8887
  • ALTIN
    1990.68
  • BIST100
    8472.21
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran 28 ülkeyle vizeleri tek taraflı kaldırdı
Dünya

İran 28 ülkeyle vizeleri tek taraflı kaldırdı

İran turizmi canlandırmak amacıyla 4 Şubat itibarıyla 28 ülkeyle vizeleri tek taraflı kaldırdığını duyurdu.

AA31 Ocak 2024 Çarşamba 11:36 - Güncelleme:
İran 28 ülkeyle vizeleri tek taraflı kaldırdı
ABONE OL

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Rıza Bigdeli, yaptığı açıklamada, bazı ülkelerin vatandaşlarına yönelik İran'a turizm amaçlı seyahatler için tek taraflı vize muafiyeti uygulanmasına dair yönetmenliğin ilgili kurumlara iletildiğini belirtti.

Bigdeli, vize muafiyetinin, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Özbekistan, Tunus, Tanzanya, Japonya, Endonezya, Singapur, Brezilya, Sırbistan, Bosna Hersek, Belarus ve Hindistan'ın da aralarında bulunduğu 28 ülkeye uygulanacağını aktardı.

İranlı yetkili, muafiyet kapsamındaki 28 ülkeden Hindistan vatandaşlarının İran'a hava yoluyla vizeye ihtiyaç duymadan girebileceğini, kara sınırlarından giriş için ise vize almaları gerekeceğini ifade etti.

Bigdeli, "Buna göre İran'a turizm amaçlı seyahat eden bu 28 ülkenin vatandaşları 15 Behman 1402 (4 Şubat 2024) tarihinden itibaren İran'a seyahat etmek için vizeye ihtiyaç duymayacak." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.