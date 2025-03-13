İran, 3 Avrupa ülkesinin büyükelçilerini bakanlığa çağırdı

İran Dışişleri Bakanlığının yazı açıklamasına göre, nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın ABD ile Tahran'ın nükleer programını kapalı kapılar ardında görüşmeleri, "hiçbir teknik veya hukuki gerekçesi olmayan, ABD'nin tek taraflı ve gerginliğe neden olan yaklaşımları doğrultusunda provokatif bir girişim" olarak değerlendirildi.

ABD ve 3 Avrupa ülkesinin BMGK mekanizmasını suistimal ettiği vurgulanan açıklamada, buna itiraz etmek amacıyla İngiltere, Fransa ve Almanya'nın Tahran'daki büyükelçilerinin bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

Büyükelçilere, söz konusu ülkelerin tutumunun, 2018'de BMGK onaylı nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilen ABD'ye destek anlamına geleceği ve İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UEAE) arasındaki işbirliğinin işleyişini tehlikeye atabileceği iletildi.

Nükleer anlaşmadan 2018'de çekilen ABD ile anlaşmanın Avrupalı tarafları İngiltere, Fransa ve Almanya'nın dün BMGK'da kapalı kapılar ardında İran'ın nükleer programını görüştüğü bildirilmişti.



Toplantıya ilişkin açıklama yapan İran'ın BM Daimi Temsilciliği, "ABD'nin BMGK'yı İran'a karşı ekonomik savaşı tırmandırmak için bir araç olarak kullanma niyetinde olduğunu" ifade etmişti.