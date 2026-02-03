İSTANBUL 6°C / 2°C
Dünya

İran-AB hattında ipler kopma noktasında: Tüm büyükelçiler bakanlığa çağrıldı

İran, AB'nin Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütü ilan etmesine tepki olarak ülkedeki tüm AB büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

3 Şubat 2026 Salı 14:05
İran'ın Avrupa Birliği'nin (AB) Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütü olarak kabul etme kararına tepki için ülkedeki tüm AB büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdığı belirtildi.

İran basınında yer alan haberlere göre, İran Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin Tahran Büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdığını açıkladı.

Büyükelçilerin pazar ve pazartesi günü Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldığı ve AB'nin Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü olarak kabul etme kararının kınandığı kaydedildi.

Bakanlık yetkililerinin büyükelçiler ile yaptığı görüşmede, AB'nin söz konusu kararının uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Şartı'na aykırı olduğu belirtilirken, ilgili kararın İran halkına yönelik bir hakaret olarak değerlendirileceği ifade edildi.

İranlı yetkililer ayrıca, Devrim Muhafızları Ordusu'nun İran'ın ulusal güvenliğinin sağlanması hususunda önemli görevler üstlendiğini ve AB'nin aldığı bu kararla uluslararası barış ve hukukun üstünlüğü ilkesine darbe vurduğunu dile getirdi.

AVRUPA BİRLİĞİ (AB), DEVRİM MUHAFIZLARI ORDUSUNU TERÖR LİSTESİNE ALDIĞINI DUYURMUŞTU

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından paylaştığı mesajda, İran'daki baskıların cezasız kalamayacağını belirterek AB dışişleri bakanlarının Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü olarak tanımladığını bildirmişti.

