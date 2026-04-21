28 Şubat'ta soykırımcı İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırısıyla başlayan savaşın 53. gününde ateşkes şartları tartışılmaya devam ediyor.

GALİBAF'TAN ABD'YE UYARI: TEHDİTLERİN GÖLGESİNDE YAPILACAK HERHANGİ BİR MÜZAKEREYİ KABUL ETMİYORUZ

İran cephesinden ABD ile yapılacak muhtemel yeni müzakerelere ilişkin açıklama geldi.

TRUMP, ABLUKAYI SÜRDÜRME TEHDİDİNDE BULUNMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump, günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada İran ile devam eden savaşı açık ara kazandıklarını öne sürerek, "Bir 'anlaşma' olana kadar kaldırmayacağımız ablukanın İran'ı tamamen çökerttiğini görüyorlar. Günde 500 milyon dolar kaybediyorlar. Bu, kısa vadede bile sürdürülemez bir rakam" açıklamasında bulunmuştu.

İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:

03.38 ABD'nin başkenti Washington'daki Kongre binasında ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına karşı yapılan protesto gösterisinde çok sayıda kişi gözaltına alındı.

03.00 Mısır, Pakistan, Türkiye ve Umman dışişleri bakanlarının ABD-İran müzakerelerini değerlendirdiği belirtildi.

02.01 İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesine abluka uygulayarak ve ateşkesi ihlal ederek müzakere masasını bir teslimiyet masasına dönüştürmek veya savaş kışkırtıcılığını meşrulaştırmak istediğini belirterek, "Tehditlerin gölgesinde yapılacak herhangi bir müzakereyi kabul etmiyoruz. Son iki haftadır, savaş alanında yeni kozlarımızı oynamak için hazırlandık" uyarısında bulundu.

02.00 İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Pakistanlı mevkidaşı İshak Dar ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD ile varılan ateşkesin devamlı ihlal edildiğini ve ABD'nin tehditlerinin diplomatik süreci sekteye uğrattığını söyledi.

01.00 ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) verilerine göre ABD/İsrail-İran savaşında 415 Amerikan askeri yaralanırken, 13 asker de hayatını kaybetti.

- PAKİSTAN'DAKİ ABD-İRAN MÜZAKERELERİNDE ANLAŞMAYA VARILAMAMIŞTI

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaş, 8 Nisan'da ABD ile İran arasında ateşkesle sonuçlanmıştı.

Washington ve Tahran yönetimleri, 11 Nisan'da Pakistan aracılığıyla İslamabad'da müzakereler yürütmüş ancak görüşmelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün, sosyal medya hesabından, ABD temsilcilerinin yarın akşam müzakereler için Pakistan'ın İslamabad şehrine gideceğini açıklayarak, "Çok adil ve makul bir anlaşma sunuyoruz ve umarım kabul ederler çünkü kabul etmezlerse ABD, İran'daki her bir enerji santralini ve her bir köprüyü imha edecek." şeklinde tehditte bulunmuştu.