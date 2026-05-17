İran-ABD geriliminde yeni açıklama: İsrail'in ipiyle kuyuya inmenin bedeli ağır olur

İran ile ABD arasındaki gerilim sürerken, Ali Ekber Velayeti'nin açıklamaları dikkat çekti. Tahran yönetimi, İsrail ve ABD'ye yönelik sert mesajlarını sürdürdü.

ABD-Tahran gerilimi yeniden tırmanırken İran lideri Mücteba Hamaney'in Başdanışmanı ve ülkenin önde gelen siyasetçilerinden Ali Ekber Velayeti, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın Çin ziyaretinden "eli boş döndüğünü" savundu.

Velayeti, "Tel Aviv'in kışkırtmasıyla şiddetlenen Trump'ın tehditleri stratejik bir tuzağa girmektir." ifadelerini kullandı.

ABD'de İran konusunda bazı hesap hataları yapıldığını öne süren Velayeti, şunları kaydetti:

"Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ziyaretinin açığa çıkmasıyla birlikte Abu Dabi'nin çaresizliği ve öfkesi ile Pentagon'un veri uydurmaları Washington'daki hesap krizini göstermektedir."

İran'a yönelik olası bir saldırı durumunda ABD'nin Batı Asya'daki itibarını tamamen yitireceğini söyleyen Velayeti, "İsrail'in ipiyle bu kuyuya inmenin ağır bir bedeli vardır." ifadelerini kullandı.

İRAN BASINI: ABD İRAN'A MÜZAKERELER İÇİN 5 ANA ŞART ÖNE SÜRDÜ

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre ABD, İran'a müzakereler için 5 ana şart öne sürdü.

ABD'nin İran'a ilettiği şartlar; ABD tarafından tazminat ödenmemesi, İran'daki 400 kilogramlık zenginleştirilmiş uranyumun ABD'ye teslim edilmesi, İran'ın biri hariç tüm nükleer tesislerdeki faaliyetlerini durdurması, İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmaması ve savaşın tüm cephelerde durdurulmasının müzakere şartına bağlanması olarak sıralandı.

12.37 İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İran Dini Lideri Mücteba Hamaney'in onayıyla Çin Özel Temsilcisi olarak atandı.

12.16 İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, ABD'nin İran'a yönelik yeni bir saldırısının daha ezici sonuçlar doğuracağını söyledi.

10.36 Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, bölgedeki gelişmeleri ve gerilimi düşürmeye yönelik çabaları ele aldı.