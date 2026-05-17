İran-ABD geriliminde yeni açıklama... Trump: Derhal harekete geçseler iyi olur

İran ile ABD arasındaki gerilim sürerken, ABD Başkanı Trump İran'a yönelik tehditlerini sürdürdü.

Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, İran'a tanınan zamanın daraldığı noktasında ihtar niteliğinde ifadelere yer verdi.

ABD Başkanı, "İran için saat işliyor, derhal ve hızlıca harekete geçseler iyi olur." ifadelerini kullandı.

İran'a yönelik sert ifadeler kullanan Trump, "Aksi takdirde kendilerinden geriye hiçbir şey kalmayacak. Zaman kritik önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın açıklaması, Çin ziyareti sonrası Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizliğin gidişatının ne yönde ilerleyeceğine dair işaretler verdi.

İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla ilgili "derhal ve hızlıca harekete geçmeleri" gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde İran'ı ele aldığı aktarıldı.

İsrail ekonomisi, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaştan olumsuz etkilenerek 2026'nın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3,3 oranında küçüldü.

Pakistan İçişleri Bakanı Mohsin Naqvi, İran'ın başkenti Tahran'a gerçekleştirdiği resmi ziyarette İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile görüşmeler gerçekleştirdi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi ile başkent Tahran'da gerçekleştirdiği görüşmede, ABD'nin bölgedeki varlığının güven kaybına sebep olduğunu ifade etti.

Hizbullah, ateşkes ihlallerine karşılık olarak, Lübnan'ın güneyinde işgal altındaki beldelerde İsrail askerleri ve askeri araçlarını hedef aldığını duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin ülkeye batı sınırından giren 3 insansız hava aracına (İHA) müdahale ettiğini bildirdi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi, başkent Tahran'da 90 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack bölgesel gelişmeleri görüştü.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD, Çin ve Rusya'nın "AB'yi sevmediğini" belirterek, "Bu güçlerin Avrupa Birliği'ni dağıtmak istemesinin nedeni, bir arada olduğumuzda çok daha güçlü olmamızdır." dedi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Barakah Nükleer Enerji Santrali yakınına insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıdan ciddi endişe duyduğunu belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran konusunda her türlü senaryoya hazırlık yaptıklarını belirterek, bugün ABD Başkanı Donald Trump'la görüşme gerçekleştireceğini açıkladı.

İran'da Devlet Televizyonu'na bağlı ve muhafazakar kesime yakın "Ufuk" isimli televizyon kanalında, program sunucusu elindeki uzun namlulu silah ile ekranda yer alan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) bayrağına sembolik olarak ateş açtı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu akşam daraltılmış kabine ile güvenlik istişare toplantısı yapacağı bildirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri: Barakah Nükleer Enerji Santrali yakınına düzenlenen İHA saldırısı sonucu yangın çıktı

12.37 İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İran Dini Lideri Mücteba Hamaney'in onayıyla Çin Özel Temsilcisi olarak atandı.

12.16 İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, ABD'nin İran'a yönelik yeni bir saldırısının daha ezici sonuçlar doğuracağını söyledi.

10.36 Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, bölgedeki gelişmeleri ve gerilimi düşürmeye yönelik çabaları ele aldı.