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  • İran'dan ''nükleer'' gönderme! Masaya dönme şartlarını açıkladı..
Dünya

İran'dan ''nükleer'' gönderme! Masaya dönme şartlarını açıkladı..

İran Dışişleri Bakanı Zarif yaptığı açıklamada, “ABD, yaptırımları kaldırırsa taahhütlerimize dönmeye hazırız” dedi.

IHA18 Kasım 2020 Çarşamba 21:06 - Güncelleme: 18 Kasım 2020 Çarşamba 21:10
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İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD’nin yaptırımları sonlandırması ve Birleşmiş Milletlerin (BM) 2231 sayılı kararına uyması halinde Tahran yönetiminin nükleer anlaşmaya dönmeye hazır olduğunu ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif İran gazetesine önemli açıklamalarda bulundu. Zarif, ABD’nin yeni yönetiminden yaptırımların kaldırılmasını ve nükleer anlaşmaya dönülmesini beklediklerini söyledi. ABD yönetiminin nükleer anlaşmaya dönmek istemesi halinde bunun nasıl gerçekleşeceğine ilişkin görüşmelere hazır olduğunu belirten Zarif, “ABD’nin yaptırımları sonlandırması ve Birleşmiş Milletler’in 2231 sayılı kararına uyması halinde Tahran da nükleer anlaşmaya döner ve taahhütlerini yetine getirir” dedi.

ABD’de 3 Kasım’da yapılan başkanlık seçimlerinde zaferini ilan eden Joe Biden’ın İran’a yönelik yaptırımları rahatlıkla kaldırabileceğini vurgulayan Zarif, “Biden eğer isterse üç başkanlık kararnamesiyle tüm yaptırımları kaldırabilir” ifadelerini kullandı.

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