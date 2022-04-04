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Dünya

İran: ABD ile anlaşmaya varılabilir

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ABD'nin gerçekçi tutum sergilemesi halinde Viyana'daki nükleer müzakerelerde anlaşmanın mümkün olabileceğini belirtti.

AA4 Nisan 2022 Pazartesi 17:25 - Güncelleme: 4 Nisan 2022 Pazartesi 17:25
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Abdullahiyan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Viyana'daki nükleer müzakere sürecini değerlendirdi.

Müzakerelerdeki duraklamanın ABD tarafının aşırı taleplerinden kaynaklandığını savunan Abdullahiyan, "ABD'nin aşırı taleplerine taviz vermeyeceğiz. ABD, gerçekçi bir tutum sergilerse anlaşmaya varılabilir." ifadelerini kullandı.

- İRAN İLE NÜKLEER MÜZAKERELER

Nükleer anlaşmanın yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı nükleer görüşmeler, Rusya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere ve İran'dan üst düzey temsilcilerin katılımıyla Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılıyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilen Washington ise Avrupa Birliği aracılığıyla görüşmelere dolaylı katılım sağlıyor.

İran, müzakerelerde yaptırımların kaldırılmasını talep ederken Washington yönetimi Tahran'ın anlaşmadaki taahhütlerine dönmesini istiyor.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, 27 Mart'ta yaptığı açıklamada, Viyana'daki nükleer görüşmelerde anlaşmaya varılması için ABD'nin "yabancı terör örgütleri" listesinde yer alan Devrim Muhafızları Ordusu ile İranlı kişi ve kuruluşlara yönelik yaptırımların kaldırılması gerektiğini belirtmişti.

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