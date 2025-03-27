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Dünya

İran, ABD ile doğrudan müzakereleri reddetti

İran, ABD ile doğrudan müzakereleri şu aşamada reddetti ancak dolaylı müzakerelere hazır olduğunu duyurdu.

AA27 Mart 2025 Perşembe 16:29 - Güncelleme:
İran, ABD ile doğrudan müzakereleri reddetti
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İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e bağlı Dış İlişkiler Stratejik Konseyi'nin Başkanı Kemal Harrazi konuya ilişkin açıklamasında, ülkesinin ABD ile sorunları çözmek için tüm kapıları kapatmadığını ve bu ülke ile dolaylı müzakere yapabileceklerini söyledi.

Harrazi, "İran, tüm kapıları kapatmadı. Diğer tarafı değerlendirmek, kendi koşullarını ortaya koymak ve uygun kararı vermek için ABD ile dolaylı müzakerelere hazır." ifadelerini kullandı.

- TRUMP'IN İRAN'A MÜZAKERE ÇAĞRISI VE TEHDİTLERİ

Fox Business Network'e 7 Mart'ta röportaj veren ABD Başkanı Donald Trump, İran lideri Ali Hamaney'e bir mektup gönderdiğini açıklamıştı.

Trump, "Onlara, 'Umarım müzakere edersiniz çünkü askeri olarak girmemiz gerekirse bu korkunç bir şey olacak' diyen bir mektup yazdım." demişti.

Hamaney, 8 Mart'ta yaptığı bir konuşmada, ABD'nin müzakere talebiyle sorunları çözmek değil, kendi taleplerini dayatmak ve tahakküm kurmak istediğini ifade ederek İran'ın bunu kabul etmeyeceğini söylemişti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da 11 Mart'ta Trump'ın tehditlerine ilişkin, "Tehdit ettiğin için seninle müzakere etmeyeceğim. Ne halt etmek istersen et." ifadelerini kullanmıştı.

Son olarak uluslararası basında, İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) aracılığında ABD ile dolaylı görüşmeler yapma teklifini değerlendirdiği bildirilmişti.

İki ülke daha önce de Umman aracılığında çeşitli düzeylerde dolaylı görüşmeler yapıyordu.

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