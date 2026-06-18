ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD'nin İran'a yönelik uyguladığı deniz ablukasının bugün itibarıyla kaldırıldığını ancak mutabakatın hükümlerine uyulduğundan emin olmak için bölgede kalmaya devam edeceklerini açıkladı.

CENTCOM, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının ardından İran'a yönelik deniz ablukasına ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

ABD ordusu, açıklamada, "Bugün, ABD kuvvetleri Başkan'ın talimatı doğrultusunda İran limanlarına ve kıyı bölgelerine giren ve çıkan tüm deniz trafiğine uygulanan ablukayı kaldırdı." ifadesine yer verdi.

Açıklamada ayrıca Amerikan ordu unsurlarının İran'ın mutabakat hükümlerini tam olarak yerine getirdiğinden emin olmak için bölgede bir süre daha kalacağı kaydedildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre İsrailli kaynaklar, ABD ile İran arasında varılan mutabakatın İran üzerindeki askeri baskıyı kaldıran "kötü bir anlaşma" olduğunu ileri sürdü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a saldırılara başladıklarında Tahran yönetiminin nükleer silaha sahip olmasını engellemenin yanı sıra balistik füze programının ortadan kaldırılmasını da savaş hedefi olarak belirlediklerini vurgulamıştı.

İran ve Lübnan'ı birbirine bağlayan maddenin hem İsrail hem Lübnan'ın çıkarlarına aykırı olduğunu savunan İsrailli kaynaklar, ABD Başkanı Trump'ın İran'ın balistik füze programı konusunda diğer ülkeler sahipken İran'ın balistik füzesinin olmamasının adaletsiz olacağı yönündeki açıklamalarının Tel Aviv yönetiminde endişeye neden olduğunu dile getirdi.

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ABD ordusu : Amerikan kuvvetleri, İran limanlarına ve kıyı bölgelerine giren ve çıkan tüm deniz trafiği üzerindeki ablukayı kaldırdı

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında, bu gece Hürmüz Boğazı'ndan 12,5 milyon varil petrol geçtiğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, iki ülke arasında barışı, güvenliği pekiştirmek ve stratejik ilişkiler geliştirmek için işbirliğinin devam etmesinin önemine değindi

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, Washington ile Tahran arasında varılan mutabakatın ışığında bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.

İran ile ABD heyetleri arasında yarın İsviçre'de planlanan görüşmelerin henüz kesinleşmediği bildirildi.

ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptı İsrail'de tepkiyle karşılanırken, İsrailli yetkililer anlaşmanın Tel Aviv'in çıkarlarına aykırı olduğunu belirterek, "kötü bir anlaşma" olarak nitelendirdi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile imzalanan mutabakat zaptını paylaşarak, "Bu, güçlü İran'dan tarihi bir belge ve mesajdır. Barış, karşılıklı saygının gölgesinde gerçekleşecektir." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İsrail'in, ABD ile İran arasında varılan mutabakata "bağlı olmayacağını" ABD Başkanı Donald Trump'a ilettiği iddia edildi.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

İran basını, Hürmüz Boğazı'ndan geçmek isteyen gemilerin hala Devrim Muhafızları Ordusu ile koordinasyon kurması gerektiğini duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın iki ülke arasındaki düşmanlığa son vermek üzere uzaktan vardıkları anlaşmayı takdir ediyoruz" denildi.

Amerikalı gazeteci Tucker Carlson, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile mutabakat konusunda ilerleme kaydedilebilmesi için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu zayıflatması gerektiğinin farkında olduğu ve bu konuda İsrail'e danışmadığı değerlendirmesinde bulundu.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Hürmüz Boğazı'nda olası mayın temizleme görevi için hızlı eyleme geçebilecek durumda olmak istediklerini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik politikalarını eleştiren sert tepki göstererek, "İran'a karşı yeterince sert davranmadığımı düşünenler ya kıskançtır, ya kötü insandır ya da aptaldır" dedi.

İsviçre, İran ile ABD arasında imzalanan mutabakata ilişkin ilk görüşmelerin yarın ülkenin Nidwalden kantonuna bağlı Bürgenstock kasabasında yapılmasının planlandığını bildirdi.

Suudi Arabistan'dan 2 milyon varil ham petrol ve İran'dan yaklaşık 27 bin 500 varil petrol ürünü yüklenen 2 tanker, bugün Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yaptı.

İran'da ABD-İsrail saldırılarında zarar gören petrokimya tesislerinin yaklaşık yüzde 90'ının yeniden üretime geçtiği belirtildi.

Fransa'nın ev sahipliğinde Evian-les-Bains kentinde düzenlenen ve özellikle Ukrayna'ya destek müzakereleri bağlamında liderlerin oldukça başarılı olarak nitelediği G7 Liderler Zirvesi'ne ABD Başkanı Donald Trump'ın "patron benim" çıkışı damga vurdu.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran arasındaki mutabakat zaptını "arabulucu" sıfatıyla imzaladı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Hürmüz Boğazı'nın bundan böyle savaş öncesi statüsüne dönmeyeceğini, uluslararası kurallar çerçevesinde sunulacak hizmetler karşılığında gemilerden ücret alınacağını söyledi.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Almanya'nın Hürmüz Boğazı'nda muhtemel mayın temizleme görevi için bölgeye 2 gemi yolladığını açıkladı.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, İran ve ABD arasında yarın yapılması planlanan görüşmeye ilişkin, "Mevcut durum, ABD ve İran'ın yarın Bürgenstock'ta anlaşmanın uygulanmasına ilişkin ilk müzakereleri gerçekleştirmek üzere bir araya gelmesi" dedi.

ABD'de hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat Kongre üyeleri, İran ile imzalanan mutabakat zaptına çeşitli nedenlerle tepkilerini dile getiriyor.

İran ile ABD arasında savaşı durduran ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören mutabakat, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda uzaktan imzalanırken müzakere sürecinin kısa süre içinde başlaması bekleniyor.

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile telefon görüşmesinde ABD ile İran arasındaki mutabakatı ele aldı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran'ın "İslamabad Mutabakat Anlaşması"nı elektronik olarak imzaladığını açıkladı.

İran Dışişleri Sözcüsü: İran'ın nükleer materyali İran dışına gönderilmeyecek.

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00:10 İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ve İsrail'in savaşın başında belirlediği 9 hedefe ulaşmasına izin vermediklerini belirterek, "ABD ve Siyonist rejimi yendik." dedi.

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