İran: ABD, sahte raporlarla olası çatışmanın bahanelerini aranıyor

İran Birleşmiş Milletler Ofisi'nin açıklamasında, " İran, Irak'ta veya başka bir yerde, kimseye bir tehdit değil ve hiç yere saldırmaya niyeti yok. İran, tarihin de tanıklık yaptığı gibi, yalnızca kendisini savunmuş ve hiçbir ülkeye saldırı stratejisi olmamıştır ve olmayacaktır. Son zamanlarda ABD'nin ortaya koyduğu iddialar ve özellikle Irak'taki diplomatlarını geri çağırması, sahte istihbarat raporlarıyla olası bir çatışmanın bahanelerini aramak için oynanan propaganda savaşının son perdesidir" ifadelerine yer verildi.