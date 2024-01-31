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Dünya

İran: ABD tehdit dilini bırakmalı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ABD yönetimine, 'tehdit dilini bırakarak bölgedeki sorunları siyasi yöntemlerle çözme' çağrısında bulundu ve ülkesine yönelik herhangi bir saldırıya 'kararlı ve süratle' yanıt vereceklerini belirtti.

AA31 Ocak 2024 Çarşamba 15:44 - Güncelleme:
İran: ABD tehdit dilini bırakmalı
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İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, başkent Tahran'da düzenlenen bakanlar kurulu toplantısında konuşan Abdullahiyan, bölgedeki İran destekli grupların ABD güçlerini hedef almasının ardından artan Tahran-Washington gerginliğini değerlendirdi.

Bölgedeki grupların "işgale karşı bir gerçek" olarak ortaya çıktığını ifade eden Abdullahiyan, "ABD, tehdit dilini ve başkalarını suçlamaktan vazgeçmeli ve siyasi çözüme odaklanmalıdır." dedi.

Abdullahiyan, bazı ABD'li yetkililerin saldırı tehditlerine işaret ederek, "İran'ın tehdit koşulları altındaki yanıtı kararlı ve süratli olacaktır." ifadesini kullandı.

ABD'nin Ürdün-Suriye sınırındaki askeri üssüne 28 Ocak'ta kamikaze insansız hava aracı ile gerçekleştirilen saldırıda 3 ABD askeri ölmüş, 40'ın üzerinde asker de yaralanmıştı.

Başta Biden olmak üzere ABD'li yetkililer, saldırıdan İran destekli grupları sorumlu tutmuş, ABD'nin seçeceği bir zaman ve yerde saldırıya karşılık verileceğini belirtmişti.

İran, söz konusu saldırıyla bağlantılı olduğu iddialarını reddederek "Bölgedeki direniş güçleri karar ve eylemlerinde İran'dan talimat almıyor." ifadesini kullanmıştı.

Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, savaş istemediklerini ancak ülkesine yönelik hiçbir tehdidi karşılıksız bırakmayacaklarını söylemişti.

  • Hüseyin Emir Abdullahiyan
  • iran

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