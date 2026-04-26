Dünya

İran ABD üslerini vurdu, fatura ağır

İran'ın misilleme saldırıyla Körfez ülkelerindeki ABD askeri varlıkları ve üslerine milyarlarca dolarlık zarar verdiği öne sürüldü.

AA26 Nisan 2026 Pazar 20:08
İran ABD üslerini vurdu, fatura ağır
The Hill gazetesinin haberinde, İran'ın Körfez ülkelerinde pistler, gelişmiş radar sistemleri, düzinelerce uçak, depolar, komuta merkezleri, uçak hangarları ve uydu iletişim altyapısını vurduğu belirtildi.

İran'ın ABD üslerine milyarlarca dolarlık zarar verdiği kaydedilen haberde, Orta Doğu'da hedef alınan ülkelerdeki yıkımın 5 milyar dolarlık bir maliyet ortaya çıkardığı ve bu maliyete hasar gören tüm sistemlerin dahil olmadığı vurgulandı.

Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ürdün ve Bahreyn'deki üslerde meydana gelen hasara değinilen haberde, sadece ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığına bağlı 5. Filo'nun komuta merkezinin onarımının 200 milyon dolar olduğuna dair ifadeler aktarıldı.

The Hill'in konuya ilişkin Pentagon'a soru yönelttiği ancak yanıt alamadığı belirtildi.

