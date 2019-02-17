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'İran, ABD ve müttefiklerinin baskıları karşısında pes etmeyecek'

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, 'İran, ABD ve müttefiklerinin baskıları karşısında pes etmeyecek' dedi.

  • star.com.tr
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İran'ın güneyinde bulunan Buşehr Eyaleti'nin Bender Gunave şehrinde halka hitap eden İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'ın ABD ve müttefiklerinin baskılarına karşı pes etmeyeceğini söyledi.

Reuters'da yer alan habere göre, Ortadoğu'daki bütün ülkelerle yakın ilişkiler kurmak istediklerini belirten Ruhani, "İran, Ortadoğu’nun güvenliği korumak için bölgesel devletlerle çalışmaya hazır" ifadelerini kullandı.

"İran düşmanlarının" ülkedeki etnik gruplar arasında bölünme yaratmak istediğini aktaran Ruhani, "Düşmanlarımız, ABD ve İsrail İranlılar arasında ayrılık yaratmak istiyor" diye konuştu.

Ruhani, ABD’nin İran’a yaklaşımının başarısızlığa mahkum olduğunu beirterek, "ABD ve İsrail'in baskılarına boyun eğmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

 

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