27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,774
  • 6,5343
  • 257.606
  • 94.157
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İran, ABD'nin ''hava sahası ihlalini'' BM'ye taşıyor

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, 'Biz savaş istemiyoruz ancak hava, kara ve denizlerimizi cansiperane koruyacağız. Bu yeni saldırganlığı BM'ye taşıyacağız ve ABD'nin uluslararası sular konusunda yalan söylediğini göstereceğiz' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ülkesinin ABD ile savaş istemediğini ancak İran'ın sınırlarını, ihlallere karşı canları pahasına koruyacaklarını ve ABD'nin "saldırganlığını" Birleşmiş Milletlere (BM) taşıyacaklarını belirtti. 
 
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'ye ait  insansız hava aracının (İHA) hava sahası ihlali gerekçesiyle Devrim Muhafızları Ordusu tarafından Hürmüz Boğazı üzerinde vurulmasına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. 
 
Zarif açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
 
"ABD, İran'a karşı ekonomik terörizm uyguladı, bize karşı örtülü operasyonlar yürüttü şimdi ise topraklarımızı ihlal ediyor. Biz savaş istemiyoruz ancak hava, kara ve denizlerimizi cansiperane koruyacağız."
 
Düşürülen İHA'nın uluslararası hava sahasında vurulduğunu savunan ABD'li yetkililerin yalan söylediğini öne süren Zarif, "Bu yeni saldırganlığı BM'ye taşıyacağız ve ABD'nin uluslararası sular konusunda yalan söylediğini göstereceğiz." ifadesini kullandı. 
 
- Ne olmuştu?
 
Devrim Muhafızları Ordusu, sabah saatlerinde Umman Körfezi kıyısındaki Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde "İran hava sahasını ihlal eden" ABD Hava Kuvvetlerine ait RQ-4 Global Hawk tipi İHA'nın karadan havaya füzeyle vurularak düşürüldüğünü duyurmuştu.
 
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise Hürmüz Boğazı üzerinde uçan ABD Hava Kuvvetlerine ait insansız hava aracının İran tarafından düşürüldüğünü doğrulamış ancak söz konusu İHA'nın uluslararası hava sahasında uçarken düşürüldüğünü savunmuştu.
 
ABD Başkanı Donald Trump da kısa süre önce Twitter'dan paylaştığı mesajında ABD'ye ait insansız hava aracını düşüren İran'a "İran çok büyük bir hata yaptı" sözleriyle tepki göstermişti.
 
Tahran ve Washington arasındaki gerginlik, geçen hafta Umman Körfezi'nde iki tankere yönelik saldırı nedeniyle daha da arttı. ABD yönetimi saldırılarla ilgili İran'ı suçlarken Tahran suçlamaları reddetmişti.
 
ABD'nin Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek yaptırımları yeniden uygulamaya başlamasından sonra Tahran-Washington arasında yaşanan gerginliğin son haftalarda yaşanan gelişmelerle çatışmaya dönüşmesinden endişe ediliyor. 

Metin Külünk’ten gönül seferberliği çağrısı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Kimsenin milletin alicenaplığına leke sürme hakkı yok'

'Kimsenin milletin alicenaplığına leke sürme hakkı yok'

Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

YSK seçmen listesini güncelledi

YSK seçmen listesini güncelledi

YÖK'ten son dakika açıklaması

YÖK'ten son dakika açıklaması

ABD Senatosu, Suudi Arabistan'a silah satışını engelledi

ABD Senatosu, Suudi Arabistan'a silah satışını engelledi

Bakaya ve yoklama kaçaklarına müjde

Bakaya ve yoklama kaçaklarına müjde

Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor

Tır ve otomobil viyadükten düştü

Tır ve otomobil viyadükten düştü
 

POPÜLER HABERLER

İBB’nin ödüllü projesi muhtar bilgi sistemi ile 3,5 yılda 50 bin başvuru çözüme kavuştu

İBB’nin ödüllü projesi muhtar bilgi sistemi ile 3,5 yılda 50 bin başvuru çözüme kavuştu

Büyük talep var! En az iki hafta önceden...

Büyük talep var! En az iki hafta önceden...

Darbecilere ceza yağdı!

Darbecilere ceza yağdı!

İşten döndüğünde yatağında buldu! Gözlerine inanamadı...

İşten döndüğünde yatağında buldu! Gözlerine inanamadı...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA